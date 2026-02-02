Bruno, vendedor de la ONCE en Badajoz: "Aún no me lo creo, estoy en una nube" tras repartir 1,5 millones con el Sueldazo

El Cupón Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE ha dejado un premio de 1.500.000 euros en Badajoz, en el sorteo celebrado el sábado 31 de enero, llevando la suerte a la capital pacense de la mano del vendedor Bruno Miguel Andrade.

El premio corresponde al Sueldazo que contempla 360.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 19 años, una cuantía que suma el millón y medio de euros total.

Bruno Miguel, agente vendedor de la ONCE desde el año 2024, realizó ese día su ruta habitual por la zona centro de Badajoz. Durante la mañana estuvo trabajando en la avenida Juan Carlos I, mientras que por la tarde se desplazó a la zona de El Corte Inglés. El cupón premiado fue vendido por máquina, por lo que, de momento, se desconoce el punto exacto de venta.

El propio vendedor ha reconocido que aún está asimilando lo ocurrido. Según explica, fue su jefe quien le comunicó la noticia el mismo sábado. “Estoy muy contento, me ha producido mucha alegría. Llamé a mi madre, fue la primera persona a la que se lo conté. Aún no me lo creo, estoy en una nube”, señala.

El premio más importante de su carrera

A pesar de llevar relativamente poco tiempo como vendedor, Bruno Miguel ya ha entregado el que es, hasta ahora, el premio más importante de su trayectoria profesional. “Llevo trabajando muy poquito tiempo y tiene mucho mérito haber dado un premio tan grande”, afirma con orgullo.

El vendedor subraya además el valor social de su labor diaria: “Nuestra meta es hacer feliz a la gente, vendemos ilusión, y yo lo he conseguido”. También asegura que le gustaría seguir vinculado a la organización durante muchos años: “Me encantaría seguir trabajando en la ONCE mucho tiempo, estoy muy contento”.

Bruno Miguel, vendiendo cupones hoy en Francisco Pizarro (Badajoz). / Rebeca Porras

En apenas un año y medio de actividad, Bruno Miguel ya forma parte de esas historias que convierten un día cualquiera en inolvidable para un afortunado vecino o vecina de Badajoz.