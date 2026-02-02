Comercio
Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
Una popular tienda de moda juvenil del centro comercial anuncia que cierra sus puertas
Alejandro Mateos
Los clientes asiduos del centro comercial El Faro van a sufrir una dura pérdida durante los próximos meses. Así lo ha hecho saber el centro comercial a través de sus redes sociales al anunciar que la tienda de moda joven Pull&Bear ha cerrado temporalmente por obras.
Como ya ocurrió anteriormente con la multinacional de calzado Foot Locker, esta franquicia de ropa (propiedad de la empresa Inditex) no abrirá sus puertas en la ciudad pacense hasta nuevo aviso debido a unas reformas de ampliación.
Plazo de devoluciones
Con respecto a los clientes que se hayan quedado sin poder realizar sus devoluciones de prendas, la marca Pull&Bear se ha encargado de enviar a todos los clientes un mail masivo explicando la situación, y comunicando que han extendido el plazo de devolución hasta la nueva apertura.
Por lo pronto, se desconoce la fecha en la que se producirá su reapertura. Mientras tanto, el resto de tiendas del centro comercial continuarán con sus rebajas, que finalizarán entre finales de febrero y marzo dependiendo del establecimiento.
