Urgen recursos permanentes
Convocan otra concentración para exigir solución a las personas que viven en la calle en Badajoz
Este lunes, a las 20.00 horas, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura
La Asociación Ciudadana de Apoyo a Migrantes (Acibapem) y la Coordinadora de Apoyo a Personas en Situación de Calle en Badajoz han convocado este lunes por la tarde (20.00 horas) una nueva protesta para exigir recursos permanentes para atender a este colectivo en la ciudad.
En esta ocasión, la concentración se llevará a cabo ante la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura, la «única» administración que hasta ahora no ha recibido a estas organizaciones, según los convocantes, que ya han mantenido reuniones con responsables del Ayuntamiento de Badajoz y de la Junta de Extremadura para trasladarles sus reivindicaciones.
Una vez más, volverán a reclamar que se deje de mirar hacia otro lado y de «invisibilizar» un problema real, que afecta a personas reales y al que es necesario poner una solución cuanto antes, para que no haya «nadie sin hogar».
