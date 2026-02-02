Convocan otra concentración para exigir solución a las personas que viven en la calle en Badajoz

La Asociación Ciudadana de Apoyo a Migrantes (Acibapem) y la Coordinadora de Apoyo a Personas en Situación de Calle en Badajoz han convocado este lunes por la tarde (20.00 horas) una nueva protesta para exigir recursos permanentes para atender a este colectivo en la ciudad.

En esta ocasión, la concentración se llevará a cabo ante la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura, la «única» administración que hasta ahora no ha recibido a estas organizaciones, según los convocantes, que ya han mantenido reuniones con responsables del Ayuntamiento de Badajoz y de la Junta de Extremadura para trasladarles sus reivindicaciones.

Una vez más, volverán a reclamar que se deje de mirar hacia otro lado y de «invisibilizar» un problema real, que afecta a personas reales y al que es necesario poner una solución cuanto antes, para que no haya «nadie sin hogar».