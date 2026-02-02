Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Punto limpioRodaje en BadajozFestivos en BadajozCarnaval de Badajoz
instagram

Urgen recursos permanentes

Convocan otra concentración para exigir solución a las personas que viven en la calle en Badajoz

Este lunes, a las 20.00 horas, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura

Concentración para exigir recursos permanentes para las personas que viven en la calle, el pasado mes de diciembre.

Concentración para exigir recursos permanentes para las personas que viven en la calle, el pasado mes de diciembre. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Asociación Ciudadana de Apoyo a Migrantes (Acibapem) y la Coordinadora de Apoyo a Personas en Situación de Calle en Badajoz han convocado este lunes por la tarde (20.00 horas) una nueva protesta para exigir recursos permanentes para atender a este colectivo en la ciudad.

En esta ocasión, la concentración se llevará a cabo ante la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura, la «única» administración que hasta ahora no ha recibido a estas organizaciones, según los convocantes, que ya han mantenido reuniones con responsables del Ayuntamiento de Badajoz y de la Junta de Extremadura para trasladarles sus reivindicaciones.

Noticias relacionadas

Una vez más, volverán a reclamar que se deje de mirar hacia otro lado y de «invisibilizar» un problema real, que afecta a personas reales y al que es necesario poner una solución cuanto antes, para que no haya «nadie sin hogar».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents