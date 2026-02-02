Daniel Sánchez Arévalo y Antonio de la Torre, como 'dos más' en Fregenal de la Sierra (Badajoz)

El municipio pacense de Fregenal de la Sierra se ha convertido, en los últimos meses, en un escenario 'de película'. Y no es para menos, puesto que el director Daniel Sánchez Arévalo se encuentra grabando allí la que será su próximo largometraje, junto al actor Antonio de la Torre. Así lo anunciaba en sus redes sociales el director. "Nuevo proyecto. Nueva peli. Nuevo destino. Fregenal de la Sierra, Badajoz, Extremadura. Dehesa, encinas, cerdos ibéricos. Lluvia, viento, barro", escribe.

Pero es más que eso, porque este nuevo proyecto está directamente ligado a Fregenal. Se encuentra basado en 'El Tigre', un podcast de ficción sonora creado por dos vecinos de la localidad, María Ballesteros y Antonio Monteolivo y el escenario no podía ser otro. Hasta la localidad han viajado Sánchez Arévalo y De la Torre para comenzar a grabar el film, cuyo rodaje comenzó la semana pasada. Y allí, tanto director como actor se han convertido en "dos más".

Completamente integrados

"Están completamente integrados", asegura la alcaldesa, Tina Rodríguez, quien destaca, sobre todo, al actor protagonista. "Es verdad que Fregenal es un pueblo muy hospitalario, y quien llega se siente uno más, pero Antonio es como uno más de nosotros, es un amor".

Todo el equipo de grabación, añade, hace vida en el municipio, donde se hospedan de forma regular. "Los ves con mucha normalidad", afirma. De hecho, cuenta Tina que una de sus vecinas, dueña de uno de los bares del pueblo, le dijo que había visto a Antonio de la Torre "comiendo migas". "Te quedas pensando en que, quizás otros equipos solo vendrían a filmar y ya, pero ellos están muy integrados".

Los extras, también de Fregenal

Además, la localidad no sirve únicamente como escenario físico, pues los actores, exceptuando Antonio de la Torre, son vecinos de allí. "Mariló Márquez es la protagonista, y todos los demás son extras", explica. "Fregenal es un pueblo con muchísimo talento, mucho arte y muy echados para delante y no les ha costado ningún trabajo. La gente está feliz".

Beneficio

Asimismo, Rodríguez no es ajena a lo que una producción de este calibre puede beneficiar a Fregenal. "Desde el punto de vista económico también hay que resaltarlo. Es verdad que Fregenal tiene un punto de vista de difusión y turístico maravilloso, pero esto va a tener un retorno estupendo para nosotros", sostiene.

"Hoteles y alquileres al completo, restaurantes y bares llenos, costureras, herreros, albañiles, todo lo que te pueda decir. Desde principios de enero hasta marzo el retorno económico que deja en Fregenal es importante", concluye.