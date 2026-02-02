La Diputación de Badajoz impulsa un curso de fabricación de cableado y equipos ferroviarios

El 19 de febrero dará comienzo en el municipio de Cabeza del Buey una nueva medida de la Diputación de Badajoz para impulsar el empleo en la región. Se trata de una formación gratuita orientada a la capacitación técnica en el sector industrial, concretamente en la fabricación de cableados y equipos ferroviarios. La iniciativa, desarrollada desde el área de Formación y Capacitación para el Empleo, está dirigida a personas desempleadas y ocupadas de la provincia.

Formación completa

El curso será completamente presencial y eminentemente práctico, y permitirá a los alumnos conocer sobre el ciclo productivo de estos materiales desde su recepción hasta la verificación final del producto, siempre bajo estrictos criterios de calidad y seguridad. Estará dividido en distintos módulos prácticos que incluyen logística y aprovisionamiento industrial, cables y conductores eléctricos, realización de cableados y mazos eléctricos, engastado de terminales y montaje de conectores, ensamblaje de bienes de equipo industriales, ensayos eléctricos como continuidad, aislamiento y rigidez dieléctrica y control de calidad en entornos industriales.

Proceso de solicitud

La formación contará con una duración total de 380 horas y dispone de 12 plazas, cuyas solicitudes se podrán presentar hasta el 9 de febrero de 2026, diez días antes del inicio de la formación. Las personas interesadas deberán presentar su solicitud junto al DNI, vida laboral o currículum y certificado de empadronamiento. La documentación deberá registrarse mediante el modelo de solicitud correspondiente a través del ayuntamiento de residencia, el Sistema de Interconexión de Registros (S.I.R.) o ventanilla única. En el proceso de selección tendrán prioridad las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.

Noticias relacionadas

El curso está financiado por la Diputación de Badajoz y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del tejido industrial de la provincia y a la creación de empleo de calidad.