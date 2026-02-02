Estudiante de Erasmus: "Me encantan las zonas verdes y el aire que se respira en Badajoz"

La Universidad de Extremadura ha celebrado este lunes la jornada de acogida a estudiantes de Erasmus conocida como 'Welcome Days' en Badajoz y Cáceres para dar la bienvenida a los nuevos alumnos. Para ello, se han organizado unas sesiones informativas que consisten en dar apoyo, una bienvenida del Consejo de Estudiantes y finalmente un desayuno con café y dulces, donde también han podido conocer los diferentes servicios de la universidad. La ciudad pacense ha acogido este evento en el salón de actos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

En el segundo semestre, 173 estudiantes de Erasmus comienzan las clases en la universidad. Según ha explicado la adjunta al rector para estudiantes, empleo y movilidad, Rocío Blas, en el primer semestre se recibió a 225 alumnos extranjeros, por lo que en total este año se han incorporado casi 400. Los estudiantes proceden principalmente de países como Italia y Portugal, pero también son frecuentes las nacionalidades mexicana y colombiana. En cuanto a los grados más demandados, destacan la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. En este caso, ha aumentado el número de alumnos en Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Martín Rodríguez viene de México a estudiar Ingeniería Mecánica. Buscó la Universidad de Extremadura por Internet y le gustaron tanto las instalaciones como la ubicación. Lleva una semana en España y no ha tenido problemas para encontrar un lugar donde quedarse. "Hay muchas opciones en cuanto a residencias y departamentos". De la ciudad destaca las zonas verdes y el aire que se respira. Además, resalta que, a diferencia de Monterrey, los métodos de transporte son "más sencillos y óptimos", todo está relativamente cerca y las rutas son más seguras. De este Erasmus espera conocer nuevas culturas y hacer amigos.

"Lo que más me ha llamado la atención han sido las áreas verdes, es un lugar muy bonito y el aire que se respira es muy lindo, me encantan los parques que hay por aquí, es lo que más he notado y me ha fascinado de Badajoz", ha comentado el estudiante.

Por otro lado, dos estudiantes italianas de Ingeniería Industrial y Comunicación Audiovisual también han elegido la Universidad de Extremadura para estudiar durante este cuatrimestre. Les llamó la atención poder vivir la experiencia de Erasmus desde una ciudad pequeña, aunque admiten que el tiempo invernal les ha sorprendido, se esperaban unas temperaturas más altas. Comienzan ilusionadas esta nueva etapa donde poder conocer gente, vivir experiencias nuevas y mejorar su español. Además, ya están organizando viajes para aprovechar la estancia durante este curso. "Es una ciudad muy tranquila aunque pensaba que iba a hacer más calor", ha comentado una de ellas.

Estudiantes italianas en la jornada de la Universidad de Extremadura / Santi García

Jornada de bienvenida

La decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Berta Caro, ha destacado en la jornada que cada año acogen a más estudiantes. "La movilidad internacional es mucho más que un intercambio, es una experiencia que os transforma como personas y nos encanta formar parte de ello. Esperamos aprender mucho de vosotros y que cuando regreséis a vuestros países de origen, no solo llevéis conocimiento, sino también buenos recuerdos y vínculos que perduren toda la vida".

Por su parte, la concejala de Juventud de Badajoz, Mariema Seck, ha señalado que los alumnos vienen a Badajoz en un momento "muy bonito", ya que van a poder conocer tanto el Carnaval como la Semana Santa en la ciudad. Seck anima a los estudiantes a participar en las fiestas y también ha querido destacar los desayunos de Badajoz como forma de descubrir la gastronomía, así como la cercanía con el país vecino de Portugal para poder visitar en una tarde. Además, ha invitado a descubrir la ciudad y afirma que "todo el mundo que llega le encanta". "No me gustaría que os sintáis visitantes, sino parte de la ciudad en la que vais a vivir varios meses".

La adjunta al rector para estudiantes, empleo y movilidad, Rocío Blas, ha destacado que la Universidad de Extremadura lidera Eu Green, una alianza entre varias universidades europeas que sirven como punto de partida para establecer una formación común y los intercambios de estudiantes y anima a participar en todas las actividades que van a llevar a cabo. Igualmente, hace una mención especial a los compañeros estudiantes que recibirán en las aulas a los nuevos alumnos. En este sentido, en las jornadas ha habido una presentación por parte del Consejo de Estudiantes y de la asociación Erasmus Student Network Universidad de Extremadura (ESN UEx), que han preparado a los nuevos alumnos extranjeros un calendario de actividades para conocer a personas, explorar y disfrutar de la ciudad.