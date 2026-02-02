El evento "Masters Burguers" da comienzo este fin de semana en Badajoz

Este lunes se ha llevado a cabo la presentación que da el pistoletazo de salida al evento "The Masters Burgers" en Badajoz, que comenzará el jueves 5 de febrero y permanecerá hasta el domingo 8. Un festival de hamburguesas gourmet que pretende dar con el mejor producto de entre los once establecimientos participantes.

La cita se celebrará en la explanada situada junto al Puente Real de Badajoz, en el mercadillo de los martes, ofreciendo una carpa de 500 metros cuadrados para disfrutar de sus hamburguesas. Un jurado profesional decantará el galardón, premiando a uno de los restaurantes de la presente edición, procedentes de Cáceres en su mayoría, además de un invitado de Portugal y otro de Huelva.

Un fin de semana "carnívoro"

Los ciudadanos pacenses podrán disfrutar de estas hamburguesas el jueves de 19:00 a 02:00 horas; y el viernes, sábado y domingo de 13:00 a 02:00. Las hamburguesas tienen un precio de 13,5 €, 6 € en caso de la hamburguesa infantil, y en ambos casos con carne de vacuno de alta calidad.

Es la segunda edición de esta competición en la ciudad, con novedades en su ubicación tras la primera desarrollada en la Plaza Alta. Sin embargo, Badajoz no es el único lugar de la región donde recala este evento. También pasa por otras ciudades extremeñas, como Almendralejo, Cáceres, Plasencia, Jaraíz de la Vera o Trujillo, entre otras.

Unos "mordiscos" solidarios

Cabe destacar el carácter solidario de este evento, destinando 27.500 euros a favor de la Asociación Oncológica de Badajoz (AOEx), a razón de 2.500 euros por cada municipio que alberga este evento. Está organizado por la empresa extremeña The Masters Grill Fest.

En la presentación han estado presentes el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea; el promotor, Raúl López, y la directora técnica de AOEx, Raquel Cano. En sus intervenciones se ha destacado que se emplea carne de "primera calidad" de la firma Discarlux, líder en el sector; y se ha animado a la población a acudir a este evento que dinamiza el fin de semana con un tinte solidario.