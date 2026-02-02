El Jurado La Crónica regresa para evaluar un año más el Comba

Murgueras, ex-jurados y aficionados del Carnaval de Badajoz se vuelven a reunir, por segundo año consecutivo, en torno a La Crónica de Badajoz. Lo hacen para evaluar a las 21 murgas participantes en el Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026 bajo el paraguas de El Jurado La Crónica.

Dentro de la amplia cobertura que realizará La Crónica de Badajoz en torno al Carnaval pacense convoca un año más a El Jurado La Crónica. Este grupo está formado por cinco pacenses que desde hace décadas están ligados a una de las fiestas más importantes de la ciudad.

Estos son los componentes

Esta experiencia fue todo un éxito en la pasada edición. La puntuación de nuestro particular tribunal fue seguida por miles de personas a lo largo de todo el concurso y su valoración se realizó con especial acierto. Los cinco expertos acertaron los nombres de los 12 grupos que pasaron a semifinal.

El grueso del grupo continuará juzgando cada una de las actuaciones que concursen en el Comba 2026. Cuatro de los cinco miembros repetirán en su función. Ellos son: Paola Ceballos, Carlos Ubieto, Abel Rodríguez y Raúl Velasco. Causa baja Crystina Martínez 'Gotchy' que este año vuelve a concursar con su murga, La Castafiore. Para sustituirla La Crónica de Badajoz ha decidido rejuvenecer el grupo incluyendo a una joven murguera que lleva el veneno del Carnaval en la sangre desde antes de nacer. Es Valeria Sevilla Vázquez.

Valeria Sevilla

Esta murguera, con 20 años, puede decir que tuvo la fortuna de arrancar el Concurso de Murgas Infantiles y Juveniles de Badajoz, el Combita, con la murga Los Guadalupines en 2015. Esta agrupación dio el salto al concurso de adultos, pero su consolidación fue muy compleja. Valeria Sevilla fue pregonera infantil del Carnaval de Badajoz en 2023 y pasó a la semifinal del Comba. Cabe recordar que sus padres son históricos carnavaleros de Badajoz. Su madre, Beatriz Vázquez, fue una de las componentes de Las Nenukas y su padre, Sevi, formó parte de Los Niños y actualmente sale con Al Maridi.

Valeria Sevilla, nuevo miembro del Jurado La Crónica. / La Crónica

Para Valeria esta es "una experiencia súper guay" y asegura que va a intentar ser "lo más objetiva posible y voy a valorar lo mejor que se pueda". Valeria Sevilla tiene dos puntos en los que basará su valoración siempre "desde el respeto y teniendo en cuenta el trabajo de las murgas, que no es poco". Recibió la propuesta de este diario estando de viaje en Italia con unas amigas, ellas le dijeron "di que sí sin dudarlo porque vas a volver al Carnaval de una forma muy chula".

Además, su familia también le animó a participar: "Todo mi entorno está muy contento y muy de acuerdo en la decisión de formar parte del Jurado".

Paola Ceballos

Para aquellos que repiten en esta posición se mezclan sentimientos de "ganas", "alegría" y "responsabilidad".

Paola Ceballos, murguera de Las Sospechosas, afronta esta edición del Comba "con ganas de la segunda temporada de este proyecto" y asegura que ya tiene "el boli bien afilado". Como murguera tiene "muchas ganas de ver lo que traen los compañeros al teatro este año" y está muy contenta "por las nuevas incorporaciones".

Paola Ceballos. / La Crónica

Para ella, la experiencia en el Jurado La Crónica fue "muy enriquecedora porque no siempre, con todo el jaleo de los ensayos y el pre carnaval, tienes la posibilidad de ver a todas las agrupaciones" y con el compromiso que adquirió con su faceta como jurado le posibilitó esto.

Carlos Ubieto

Para Carlos Ubieto, profesor de matemáticas en el colegio diocesano San Atón de Badajoz y aficionado del Comba desde hace más de dos décadas, es "muy ilusionante e importante" para él. Afirma que formar parte de este jurado es un motivo "de tomárselo en serio". Ubieto señala que cree que es esencial "dar una opinión honesta y objetiva con las agrupaciones".

Carlos Ubieto. / La Crónica

Cree que estos puntos son básicos para que el público "tenga como referencia al Jurado La Crónica". Para él, la experiencia del año pasado fue "muy importante, ya que era la primera vez que juzgaba a las murgas". Desde que el año pasado tuvo que puntuar las actuaciones ha cambiado su manera de ver el concurso: "Ahora me fijo mucho más y tengo muchas más cosas en cuenta para hacerlo lo mejor posible". Además, recuerda que el año pasado muchas personas que lo conocen "seguían las puntuaciones que íbamos dando, me hacían comentario sobre ellas y muchos coincidían en nuestro criterio".

Raúl Velasco

Raúl Velasco revivió el año pasado lo que ya había hecho en ocasiones previas. Este músico y productor formó parte del jurado oficial del concurso en 2017. Afronta este segundo año con muchas ganas, ya que desde que era un niño sigue las murgas de Badajoz y el Comba forma parte de su núcleo más cercano: "Siempre ha formado parte de un evento familiar ver las murgas en casa mientras cenábamos". Por tanto, supone "hacer un remember" de aquella época.

Raúl Velasco. / La Crónica

Volver a "puntuar humildemente el trabajo de las murgas" es muy grato para él, ya que el año pasado fue "muy agradable, se hizo un grupo muy bueno". Aunque reconoce que no todo ha sido positivo en esta tarea de puntuar, pese a ello, tiene un "buen sabor de boca del año pasado" y por ello repite.

Abel Rodríguez

Abel Rodríguez comenta el Comba desde hace años a través de las redes sociales. Mucha gente desconocerá quién es si se lee su nombre, pero es muy conocido en el mundo carnavalero si hacemos referencia a la identidad detrás de la que escribe en la red social 'X': Reportero Melón. Cada día del concurso desde hace años comenta las murgas participantes. El año pasado aceptó la petición de este diario para formar parte del Jurado La Crónica y este año renueva su compromiso: "Si el año pasado fue un honor, este poder repetir es un doble honor". Abel Rodríguez reconoce que tuvo "muy buena acogida por parte del público, realizamos muy buenas predicciones y lo pasamos muy bien en general".

Abel Rodríguez. / La Crónica

El Reportero Melón admite que la experiencia fue "estresante al principio porque era hacerlo todo en muy poco tiempo". Hay que recordar que además de las puntuaciones a cada murga este aficionado y comentarista del concurso va publicando cada una de las actuaciones en su perfil en 'X'. Aunque asegura que le cogió el ritmo a todo el "segundo o tercer día y fue todo mucho más gratificante".

El funcionamiento de las puntuaciones

De este modo, las ganas están renovadas, los bolígrafos afilados y muchos litros de café disponibles para poder puntuar las 21 murgas que este año concursan.

En esta ocasión cada uno de los miembros del Jurado La Crónica dispondrán de 80 puntos por cada una de las actuaciones basados en cuatro conceptos: presentación, pasodobles, cuplés y estribillos y popurrí. Cada uno de estos apartados pueden ser puntuados del 0 al 20. Por tanto, cada agrupación puede obtener desde 0 puntos hasta un máximo de 400 por cada pase.

Puntualmente, cada noche, este diario publicará de manera actualizada la clasificación de este jurado. ¡Sigue las puntuaciones del jurado y vive el Carnaval con La Crónica de Badajoz!