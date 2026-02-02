Concierto
Loquillo abrirá el Alcazaba Festival de Badajoz el próximo 16 de julio
El cantante llegará con su gira 'Corazones Legendarios', una celebración de música con algunas de sus grandes canciones
El cantante Loquillo abrirá el próximo 16 de julio la octava edición del Alcazaba Festival de Badajoz, donde llegará con su gira 'Corazones Legendarios', que supone "una celebración de música en directo en la que comparte con su legión de seguidores algunas de las grandes canciones de su carrera".
Este título es también el de un disco recopilatorio en el que convergen, remozadas a un nuevo sonido y una nueva energía, una selección de algunos de sus grandes clásicos que ya son, por derecho propio, puros himnos de la música española, según ha señalado el Alcazaba Festival en nota de prensa.
Venta de entradas
Las entradas para disfrutar del concierto pueden adquirirse desde este lunes en la página web del certamen.
El repertorio será "imbatible" e interpretado con energía por un 'dream team' formado por Igor Paskual y Josu García a las guitarras; Laurent Castagnet a la batería; Alfonso Alcalá al bajo; Germán San Martín a los teclados y al acordeón además de Dani Herrero al saxo y a la guitarra acústica.
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes
- La Corchuela se despide en abril: adiós a un símbolo del Casco Antiguo de Badajoz tras 120 años de historia
- Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Badajoz contará con un segundo punto limpio municipal junto a la 'rotonda del ocho'
- La buena noticia de la semana en Badajoz
- 40 estudiantes de Badajoz diseñan un invernadero que genera su propia energía y gestiona el riego de forma inteligente
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz