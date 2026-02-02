Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El temporal deja numerosos incidentes en la ciudad de Badajoz
La gran mayoría están relacionadas con caídas de árboles y desprendimientos de fachada
Piden 96 años de cárcel para un hombre acusado de ofrecer regalos y dinero a cambio de sexo a menores en Badajoz
Según la fiscalía, se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de una decena de chicas de entre 14 y 16 años para presuntamente para agredirlas sexualmente o que le facilitarán material pornográfico
Convocan otra concentración para exigir solución a las personas que viven en la calle en Badajoz
Este lunes, a las 20.00 horas, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura
Carmen convierte la naturaleza en prendas de ropa
Carmen Fabrics & Papers es una firma que utiliza elementos naturales, como hojas y flores, sobre los tejidos para crear piezas únicas
João Letras reina en el Criterium 'Rubén Tanco'
El luso se impuso en una prueba con más de 140 ciclistas marcada por la lluvia.
