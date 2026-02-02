Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Carretera de Valverde.jpeg

Carretera de Valverde.jpeg / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El temporal deja numerosos incidentes en la ciudad de Badajoz

La gran mayoría están relacionadas con caídas de árboles y desprendimientos de fachada

Piden 96 años de cárcel para un hombre acusado de ofrecer regalos y dinero a cambio de sexo a menores en Badajoz

Según la fiscalía, se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de una decena de chicas de entre 14 y 16 años para presuntamente para agredirlas sexualmente o que le facilitarán material pornográfico

Convocan otra concentración para exigir solución a las personas que viven en la calle en Badajoz

Este lunes, a las 20.00 horas, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura

Carmen convierte la naturaleza en prendas de ropa

Carmen Fabrics & Papers es una firma que utiliza elementos naturales, como hojas y flores, sobre los tejidos para crear piezas únicas

João Letras reina en el Criterium 'Rubén Tanco'

El luso se impuso en una prueba con más de 140 ciclistas marcada por la lluvia.

