El Papa recibe un libro y una película sobre Chandavila (La Codosera)

El papa León XIV ha recibido un ejemplar del libro Chandavila, 'Aquello…sucedió', en el que se narran los acontecimientos que dieron origen a la devoción de Nuestra Señora de los Dolores en La Codosera (Badajoz). Se le entregó también la película documental 'Una luz en España. Chandavila… Aquello sucedió', que narra esos acontecimientos, estrenada en Badajoz el pasado 5 de diciembre.

El papa recibía estos regalos en la mañana del jueves, 29 de enero, durante el transcurso de la audiencia a la Plenaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de manos de uno de los oficiales del Dicasterio, el sacerdote diocesano Fermín J. González Melado.

Según recoge Iglesia en Camino, León XIV siguió con mucha atención las explicaciones sobre el Santuario de Chandavila, primer y único santuario en España, hasta el momento, en recibir el “nihil obstat” según las nuevas normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales aprobadas por dicho Dicasterio.

Junto al libro y a la película, se le hizo entrega de una carta en la que se le explicaba cómo a partir de la publicación de la decisión tomada por el Dicasterio “se han incrementado significativamente el número de peregrinaciones al Santuario de Chandavila”. Además, se le invitaba a visitar las instalaciones cuando viaje a España.