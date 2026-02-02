Pendiente final y viento de cara: así es el desafío de la media maratón Badajoz-Elvas que se celebra este domingo

21 kilómetros, dos ciudades y un mismo reto. Este domingo, la Media Maratón Internacional Badajoz-Elvas pondrá a prueba la resistencia de cientos de corredores en una cita tan atractiva como exigente que une deporte, superación y conciencia por la salud.

La prueba, que alcanza su 34ª edición, dará inicio a las 10.30 horas (hora española) desde la avenida de Huelva y pondrá fin en la meta ubicada en el estadio de atletismo de Elvas, tras un recorrido que vuelve a unir España y Portugal a través del deporte.

Hasta el momento hay 250 atletas inscritos, aunque la organización confía en alcanzar los 300 participantes, cifra que permitiría igualar la del pasado año. Así lo ha señalado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, durante la presentación celebrada esta mañana, en la que ha estado acompañado del concejal de Deportes de la Cámara Municipal de Elvas, Hermenegildo Rodrígues; la gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz, Macarena Galindo; y el representante de la Fundación Municipal de Deportes, Francisco Risquete.

Una carrera "más dura", pero con encanto

Parejo ha comparado esta prueba con la media maratón Elvas- Badajoz que se celebra en noviembre y que suele reunir a unos 2.500 corredores. La diferencia, ha explicado, está en la exigencia del trazado. "La de Badajoz es bastante más dura", ha señalado. Especialmente complicados son los dos últimos kilómetros, con pendiente, y el hecho de que los corredores suelen afrontar ese tramo con el aire de cara, lo que incrementa la dificultad.

Sin embargo, el edil ha destacado que es precisamente esa dureza la que convierte la carrera en un atractivo desafío: un recorrido exigente, bonito y pensado para quienes buscan superarse.

Deporte con mensaje contra el cáncer

La edición de este año tendrá además un marcado carácter simbólico. El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, y la organización quiere que la carrera sirva también como altavoz.

Muchos atletas lucirán un brazalete verde y se desplegará una gran pancarta en recuerdo de las personas fallecidas por esta enfermedad y en apoyo a quienes están luchando contra ella.

Parejo ha querido subrayar el papel del deporte en la salud: ha destacado que "practicar actividad física implica hábitos de vida saludables, alimentación equilibrada y descanso, factores que ayudan en la prevención". También ha apelado a la concienciación ciudadana para incorporar el deporte a la rutina diaria.

Amplio dispositivo y recogida de dorsales

La organización movilizará un importante operativo humano para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la prueba. Participarán más de 25 colaboradores, unos 15 miembros de Protección Civil, alrededor de 15 agentes de la Policía Local, además de personal de la Fundación Municipal de Deportes.

El plazo de inscripción permanece abierto hasta el miércoles 4 de febrero. La recogida de dorsales se realizará en La Granadilla el sábado de 9.00 a 13.00 horas, y el domingo también podrán retirarse en la avenida de Huelva, antes de la salida.

Llamamiento a la paciencia de los conductores

Por último, Parejo ha pedido comprensión a la ciudadanía por los posibles cortes de tráfico que puedan producirse, aunque ha asegurado que la salida será "rápida" y que el dispositivo está diseñado para afectar lo menos posible a la circulación.

Este domingo, Badajoz y Elvas no solo compartirán kilómetros: compartirán esfuerzo, emoción y un mensaje claro a favor de la salud.