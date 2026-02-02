Piden 96 años de cárcel para un hombre acusado de ofrecer regalos y dinero a cambio de sexo a menores en Badajoz

96 años de cárcel. Es a la pena que se enfrenta un hombre de 74 años acusado de ofrecer regalos, porros, viajes y dinero a menores a cambio de sexo o de que le facilitarán material pornográfico.

Las presuntas víctimas son diez chicas, que cuando sucedieron los hechos tenían entre 14 y 16 años, de cuya situación de vulnerabilidad, según el ministerio público, se habría aprovechado el investigado para agredirlas sexualmente, solicitarles fotografías íntimas y hacerlas presenciar actos e imágenes de carácter sexual.

Por estos hechos, la fiscalía lo acusa de cinco delitos de agresión sexual continuados, tres delitos de agresión sexual, doce delitos de corrupción de menores de diversa naturaleza y otro de coacciones.

Los hechos por los que será juzgado tuvieron lugar presuntamente entre 2023 y 2024. Según la acusación pública, el acusado, pese a ser «plenamente consciente» de la edad de las chicas, se aprovechó de sus circunstancias sociales, sus necesidades económicas y sus problemas familiares -algunas residían en centros de menores-, para mantener de una u otra forma relaciones sexuales ofreciéndole dinero, regalos, invitaciones a viajes y barbacoas - en las que se consumían porros y alcohol- e incluso mediante la recarga de saldo de sus teléfonos móviles, que en muchas ocasiones él mismo les había regalado.

La fiscalía sostiene que el procesado llegaba a mostrarse violento y a coaccionar y amenazar a las menores para que accedieran a sus propósitos, casi siempre diciéndoles que las denunciaría por robos o que contaría a sus familias que habían estado con él.

El acusado, presuntamente, habría mantenido relaciones sexuales con algunas de las menores de manera simultánea en el tiempo y con una de ellas, a la que conoció siendo ella menor, el vínculo se habría prolongado durante años, consiguiendo con «permanentes amenazas e intimidaciones» que accediera sus deseos y generando en la chica una dependencia «emocional» hacia él.

Miles de fotos y vídeos

El acusado fue detenido en septiembre de 2023 en una operación de la Policía Nacional, después de que se interviniera numeroso material pornográfico en el registro de su vivienda. Este material se incautó en varios teléfonos móviles, en los que almacenaba y a través de los que compartía un gran volumen de pornografía de todo tipo: infantil, de adultos e incluso creada con Inteligencia artificial (IA). La policía localizó más de 391.000 fotos; 2.790 vídeos; y 1.523 conversaciones a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

Cuentas en Instagram, Facebook y Roblox

El acusado presuntamente había creado numerosos cuentas en Instagram, Facebook y un juego muy popular entre menores de edad: Roblox.

Tras su detención, el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Al haberse superado los dos años de la imposición de esta medida cautelar sin que haya celebrado el juicio, hace unos días fue puesto en libertad con cargos. De momento, no hay fecha para la vista por estos hechos, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz.

En la causa hay un segundo investigado, a quien solo se le imputa un delito de corrupción de menores.

El origen de la investigación

La Policía Nacional inició la investigación tras la denuncia por un supuesto robo con intimidación y violencia en una vivienda de la capital pacense, propiedad principal acusado, que se encontraba acompañado por una joven de 18 años en el momento de los hechos. Los agentes del grupo de Delitos contra el Patrimonio que se hicieron cargo del caso comenzaron a sospechar de la verosimilitud del relato del denunciante, por lo que interrogaron a la chica que se encontraba con él.

Por la declaración de esta última, la Policía Nacional supo que el hombre recibía frecuentes visitas de jóvenes en su casa, algunas de ellas menores. Los agentes lograron identificar a una de ellas, de 15 años.

Solo en el análisis preliminar de uno de los móviles, los investigadores encontraron las más de 4.000 fotografías tomadas a menores y constataron que muchas de ellas estaban hechas en la propia casa del hombre, que fue detenido. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional llegó a identificar hasta 8 víctimas al inicio de la investigación, un número que se incrementó tras el análisis del resto del material informático incautado.

El escrito de la fiscalía recoge que no consta que ninguna de las víctimas haya padecido secuelas psicológicas permanentes o perjuicios de cualquier otro tipo por estos hechos, aunque habrá que esperar a lo que declaren en el juicio. Tampoco ninguna de ellas, hasta la fecha, ha mostrado su intención de reclamar responsabilidad civil.