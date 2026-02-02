El PP de Badajoz reclama a la presidenta de la diputación que reciba a sus alcaldes

El PP de la provincia de Badajoz ha pedido a través de un comunicado que la presidenta de la Diputación Provincial, Raquel del Puerto, abandone el «sectarismo político» y reciba a los alcaldes ‘populares’, al igual que lo hace con sus compañeros de siglas del PSOE, algo que según indica actualmente no ocurre.

Los populares han revisado las redes sociales oficiales de la diputación con la agenda de la presidenta y han comprobado que del total de 26 alcaldes que Raquel del Puerto ha recibido entre octubre de 2025 y enero de 2026, «26 eran del PSOE y ninguno del PP», lo que a su juicio demuestra la «falta de objetividad» y «respeto» al principio de igualdad que sustenta la organización de la agenda de la presidencia de la entidad provincial.

De este modo, el PP de Badajoz exige que se trate «por igual» a los alcaldes de todas las localidades de la provincia, sean del signo que sean, que las necesidades de los municipios que presentan «legítimamente» sean «escuchadas, atendidas y valoradas en la misma medida que las de los pueblos donde gobiernan alcaldes de las mismas siglas que la presidenta».

Años esperando

Así, la pasada semana, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Badajoz, Juan Antonio Barrios, ya advirtió en rueda de prensa de que los alcaldes del PP llevan «mucho tiempo» esperando ser recibidos por la presidencia de la entidad provincial, «en algunos casos demoras de años, y si tienen suerte de ser atendidos es por el vicepresidente primero de la Diputación, Juan María Delfa y no por Raquel del Puerto, que únicamente deja hueco en su agenda para los primeros ediles del PSOE».

En este sentido, el PP de Badajoz entiende que la Diputación de Badajoz debería servir «al bien común de todos y cada uno de los municipios de la provincia, velar por el justo y equitativo desarrollo de todas las localidades, garantizando el acceso a los servicios públicos de calidad de todos los pueblos pacenses por igual, algo que queda en entredicho si desde la presidencia sólo se escuchan los problemas de los que les son afines y se dilata en el tiempo la atención al resto».