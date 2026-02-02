El PSOE de Badajoz asegura que las ayudas a las asociaciones vecinales están "mal diseñadas"

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha denunciado este martes que las bases de la convocatoria de subvenciones municipales destinadas a las asociaciones vecinales presentan "importantes deficiencias de diseño que limitan su eficacia y favorecen de forma reiterada a las mismas entidades".

Así lo ha señalado la portavoz municipal y secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, durante una rueda de prensa en la que ha explicado el análisis realizado por su grupo tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Principales carencias

Entre las principales carencias, el PSOE ha destacado el plazo de solo cinco días hábiles para presentar solicitudes, un margen que consideran "claramente insuficiente" para asociaciones que funcionan de manera voluntaria y sin estructura administrativa. A ello se suma que las ayudas solo se conceden a proyectos ya ejecutados y justificados, obligando a las asociaciones a adelantar recursos propios sin saber siquiera si habría convocatoria.

González ha advertido también de la ausencia de criterios de equidad territorial en unas bases que no tienen en cuenta las desigualdades existentes entre barrios ni garantizan una financiación mínima suficiente para todas las asociaciones que cumplen los requisitos.

"El diseño actual no fortalece el movimiento vecinal, sino que termina beneficiando siempre a las mismas asociaciones, las más grandes y mejor posicionadas, mientras deja fuera a muchas entidades de barrio", ha señalado la portavoz socialista.

Revisión profunda de las bases

Desde el PSOE defienden la existencia de una línea de ayudas al asociacionismo vecinal, pero consideran "imprescindible una revisión profunda de las bases". Entre las propuestas planteadas figuran la ampliación de plazos, la publicación anticipada de las convocatorias, la introducción de criterios de equidad territorial, la simplificación administrativa y el refuerzo de la asistencia técnica municipal.

"El objetivo no es cuestionar las ayudas, sino hacerlas más justas, más accesibles y realmente útiles para los barrios de Badajoz", ha concluido González.