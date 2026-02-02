Borrasca Leonardo
El temporal deja numerosos incidentes en la ciudad de Badajoz
La gran mayoría están relacionadas con caídas de árboles y desprendimientos de fachada
El temporal sigue sin dar tregua. La borrasca Leonardo ha provocado numerosas incidencias en Badajoz debido a las fuertes rachas de vientos que se han registrado esta madrugada.
Los Bomberos de Badajoz atendieron múltiples avisos, en la gran mayoría relacionados con caídas de árboles y desprendimientos de fachadas y techos. En concreto, se ha producido la caída de un árbol en la carretera de La Corte, otro en la carretera de Olivenza y varios más en la barriada de San Roque. También han trabajado en la zona del convento de las Adotratices, en el colegio Santa Madre Sacramento.
Además, se han producido caídas de vallas en la Dehesilla así como desprendimientos de carteles. Algunas pedanías también han sufrido cortes en el sumistro eléctrico.
Mensaje del alcalde
"Muchas incidencias como consecuencia del viento y la lluvia de esta madrugada. Paciencia y comprensión por favor. Estamos retirando obstáculos de las vías y vuelve el suministro eléctrico a algunas pedanías", ha indicado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a través de la red social X.
Asimismo, desde los Bomberos aseguran que "todavía" quedan múltiples incidencias por atender, como en Rincón de Caya, en las Casas Aisladas de la barriada del Corazón de Jesús y árboles caídos en la calle Jacobo Rodríguez Pereira.
