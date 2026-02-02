Urgen un protocolo de acogida de personas sin hogar en las alertas

La Asociación Ciudadana de Apoyo a Migrantes (Acibapem) y la Coordinadora de Apoyo a Personas en Situación de Calle en Badajoz se han concentrado este lunes para exigir «al menos» que haya un plan de acogida a las personas sin hogar en situaciones de alerta. Llevan meses con las movilizaciones y esta vez se ha llevado a cabo en la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura, ya que, según miembros de las asociaciones, esta administración «ha sido la única» que no se ha reunido con ellos. En la concentración se quejaron de que la situación «sigue siendo la misma y no se ha dado respuesta a sus peticiones».

Pedro Carrasco, miembro de la Asociación Ciudadana de Apoyo a Migrantes, explicó que nadie da soluciones a sus peticiones. «En estos momentos hay unas 50 personas viviendo en situación de calle y con la alerta no hubo un protocolo por parte del ayuntamiento de acoger y dar refugio a esas personas en las noches de viento de alerta naranja».

Según afirmó Carrasco, la respuesta tanto la Junta como el ayuntamiento ha sido que Badajoz ya tiene plazas y programas de apoyo a las personas sin hogar, como el programa de Cruz Roja y el Centro Hermano. «Eso es insuficiente para una ciudad de 150.000 habitantes». Piden que al menos haya un plan de acogida en situaciones de alerta o extrema gravedad. «Nadie se ha acordado de estas personas»

En cuanto a las obras de mejoras de la estación de autobuses, Jose Luis San Juan explicó que es uno de los principales focos donde duermen personas sin hogar . «Se había dicho que se había reubicado la gente que dormía allí y eso no es cierto. Unos compañeros se acercaron y se encontraron a siete u ocho personas durmiendo fuera».

Revellín

Por otro lado, piden que se aprovechen los espacios de la ciudad y se abra el albergue de Revellín para acoger a las personas sin hogar. Según Carrasco, desde el ayuntamiento les han trasladado que ese lugar «no está para eso», pero creen que es un sitio accesible, ya que «sí se acogieron a personas de las casas aisladas de Gevora».

El Centro Hermano de Cáritas dispone de 26 plazas y todas están ocupadas. «Una ciudad como Badajoz debería de habilitar más plazas o buscar otros lugares».

«Tenemos el deseo de que ya pongan solución, con el frío, la lluvia y el viento que se está viviendo en Badajoz están alrededor de 50 personas en la calle, habiendo infraestructuras. Solo por humanidad habría que hacerlo», lamentó Paloma Castro, de la asociación de vecinos de Suerte de Saavedra.

«Seguiremos insistiendo de diferentes formas, se han entregado más de 400 cartas al ayuntamientos, hemos hecho escritos a todas las administraciones y tenido reuniones, pero no vamos a parar. Son las administraciones las que deben dar un paso adelante», concluyó Carrasco.

Según las asociaciones, las concentraciones se seguirán realizando al grito de «la calle no es hogar para nadie» si las administraciones públicas no dan respuesta a sus peticiones.