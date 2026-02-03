La Asociación de la Prensa premiará la crítica, la ironía y el ingenio de las murgas del Carnaval de Badajoz

Esta noche da comienzo el Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) y la Asociación de la Prensa de Badajoz (APB) ha abierto oficialmente la convocatoria para una nueva edición de su premio 'A la Sátira del Carnaval Miriam Fernández Rua', que busca reconocer a aquellos repertorios interpretados por las murgas pacenses que mejor hayan diseccionado la realidad actual con ingenio, crítica e ironía. Principalmente, el jurado valorará todo el repaso de la actualidad general, pero hará especial énfasis en aquellas letras que “señalen” los acontecimientos del panorama local y regional.

Según las bases del premio, se tendrán en cuenta tanto las agrupaciones inscritas oficialmente en el Comba como aquellas murgas callejeras que actúen fuera del teatro. En el segundo caso, aquellas murgas que deseen participar y optar a este premio deberán enviar el nombre de su agrupación, en audio o vídeo al correo de APB aprensabadajoz@gmail.com, antes de las 00.00 horas del lunes de Carnaval, 16 de febrero.

El Jurado

El proceso de selección estará llevado a cabo por un jurado compuesto de periodistas acreditados en el Comba, presidido por Manuel Márquez-Zurita. Los periodistas harán una propuesta de la murga con mejor repertorio satírico, tras escuchar las fases de preliminares y semifinales, así como las actuaciones que envíen las murgas callejeras.

Noticias relacionadas

Cada propuesta irá argumentada y enviada al correo de la asociación. Una vez recopiladas se seleccionarán las 4 más votadas a través del miembro de la Junta Directiva de la APB asignado como secretario. Finalmente, los periodistas deberán votar entre las 4 agrupaciones seleccionadas, y el fallo del jurado se dará a conocer mediante comunicado público. La murga ganadora recibirá un trofeo simbólico diseñado por la asociación y del que se hará entrega en el transcurso del acto oficial de entrega de galardones que organiza el Ayuntamiento de Badajoz.