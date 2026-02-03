El Carnaval de Badajoz entra en el Materno Infantil: Cambalada visitará a niños hospitalizados

El Carnaval de Badajoz cruzará este año las puertas del hospital para regalar sonrisas a los más pequeños. La comparsa Cambalada visitará este jueves, 12 de febrero, el Materno Infantil y llenará de color y alegría las habitaciones de los niños ingresados en la planta de oncología infantil. La iniciativa, de carácter solidario, busca que los menores puedan sentir el ambiente carnavalero a pesar de encontrarse hospitalizados.

A partir de las 17.00 horas, un grupo de unos quince integrantes de la comparsa recorrerá distintas habitaciones del centro ataviados con el disfraz del pasado año, compartiendo un rato con los pacientes y sus familias.

El presidente de Cambalada, Antonio Vadillo, explica a La Crónica de Badajoz que la propuesta nace con un objetivo: que los niños puedan "vivir y sentir el Carnaval, aunque estén hospitalizados". La idea, promovida por el anterior presidente, Javier González, parte de la voluntad de acercar la fiesta a quienes no pueden disfrutarla en la calle.

"Se trata de llevar a los niños un poco de vida y de alegría" Antonio Vadillo — Presidente de Cambalada

Durante la visita, los componentes contarán a los pequeños qué es Cambalada y cómo se vive el Carnaval de Badajoz, además de repartir algunas chapas y cromos relacionados con la fiesta. "Se trata de llevarles un poco de vida y de alegría, estar con ellos un rato", resume Vadillo, que considera que es la primera vez que se realiza una iniciativa como esta: "espero que esta visita sea la primera de muchas más".

35 años de historia

Cambalada celebra este año su 35 aniversario. Fundada hace más de tres décadas, la agrupación cuenta actualmente con 343 componentes, muchos de ellos procedentes no solo de Badajoz, sino también de pedanías y localidades cercanas como Gévora, Táliga, Valverde de Leganés, Olivenza, o incluso de fuera de la región, como Mallorca.

La comparsa llega además en un momento especial, tras haber logrado el primer premio en el desfile de 2025. Pese a ello, Vadillo asegura que no sienten presión de cara a este Carnaval. "Lo único que queremos es hacerlo bien y disfrutar", afirma. De hecho, reconoce que, a nivel personal, el traje de este año le gusta incluso más que el anterior.

La comparsa Cambalada desfilando el año pasado en Badajoz. / La Crónica

'Conxuro', su apuesta para este año

En el desfile del próximo domingo 15 de febrero, Cambalada participará en la posición 16 con el sobrenombre de 'Conxuro' (conjuro en gallego). Un traje "lleno de colorido", avanza el presidente, "aunque la temática pueda parecer oscura".