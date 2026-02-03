El Concurso de Murgas de Badajoz rinde homenaje a Toni Martín, su eterna regidora

El Comba comienza con un nudo en la garganta. El Carnaval de Badajoz ha rendido homenaje a la eterna regidora del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz, Toni Martín.

La que fue durante casi dos décadas regidora del Comba falleció el pasado mes de mayo y comenzar una nueva edición de este concurso con su ausencia está siendo complicado para la mayor parte de los murgueros y demás profesionales que durante dos semanas pasan las horas en el Teatro López de Ayala.

Su silla y un ramo de flores

Una silla, su silla, por delante del telón con un ramo de flores ha sido el sencillo homenaje que el Ayuntamiento de Badajoz y el Carnaval pacense ha querido rendirle para recordar su figura y su papel clave en el concurso.

Bely Cienfuegos, quien fuera su ayudante durante más de 15 años, reconocía instantes antes de realizar el homenaje que se iba a salir fuera para no ser testigo. "No puedo estar presente", decía entre bambalinas.

Toni Martín fue quien coordinó durante casi dos décadas el trabajo entre murgas y escenario. Un papel totalmente imprescindible y reconocido por el mundo carnavalero.

Cienfuegos reconocía que desde el consistorio le habían ofrecido tomar el relevo de su amiga y casi hermana, pero lo había rechazado: "No ganas ni fuerzas", aseveraba a este diario en una entrevista exclusiva.

El teatro ha roto en una sonora ovación durante varios minutos tras el anuncio del homenaje por parte del presentador del concurso, José Luis Lorido, que ha dicho: "Hay una silla vacía. Eras la persona que sostenía cuando todo temblaba".

"Te sentimos aquí"

"Guardaba secretos, cuidaba de todo", decía Lorido. Que destaca que "siempre eligió el segundo plano porque lo más importante no fuiste tú, sino el Carnaval". Toni, nuestra regidora, "amaba nuestro Carnaval y templaba nervios con una sonrisa". Todo ello, lo hacía con una "entrega silenciosa y enorme".

"Te sentimos aquí". "Queremos que el primer aplauso del concurso sea para ti", ha finalizado la voz en off de José Luis Lorido.