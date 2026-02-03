Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz: primera jornada de preliminares

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2025. Desde el martes 18 hasta el viernes 23 de febrero podrás consultar todo lo que ocurra en el Comba en este diario.

Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz. 28 podrás consultar todo lo que ocurra en el Comba 2025.

21 agrupaciones competirán sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final.

Las tres primeras noches de preliminares actuarán 5 murgas, mientras que el viernes, la cuarta y última noche de la primera fase actuarán 6 grupos. De todos ellos, solo 12 conseguirán su ansiado pase a la segunda ronda.

El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.

Este es el orden de actuación en la fase de preliminares:

Martes 3:

Sa Tersiao

Se mace tarde

Al Maridi

Gitano y de Badajó

Los Mirinda

Miércoles 4:

Los Lingartos

Los Rayanos

Valentín, entrenador infantil

Los Cacos

Los Chungos

Jueves 5:

Murguer Queen

Yo no salgo

Water Closet

Los Minifolk

Marwan

Viernes 6:

De Turuta Madre

La Castafiore

Los Camballotas

Los Deskaraos

Los Escusaos

Las Chimixurris

Popurrí de Sa Tersiao Esta murga talaverana ha usado de manera muy efectiva todos los clichés de las personas más mayores. La dependencia a los medicamentos o la poca azúcar que pueden tomar en su vida. Una de las cuartetas que más ha gustado al público es la que han dedicado a su nuera, a la que quieren "pero en el fondo, en el fondo, en el fondo", han dicho. En su despedida, cuatro de los miembros de esta murga han comenzado cantando que con este "coro" han aprendido lo más importante de la vida. Definen a este grupo de mujeres como un grupo resiliente en el que cada una de ellas han enseñado algo esencial al resto de amigas y vecinas.

Cuplés de Sa Tersiao El primer cuplé lo han dedicado a la vuelta de Jarana a las calles de Badajoz. En el segundo cuplé se han reído de los seguidores de Vox y han rematado diciendo que los rechazaron porque ellos son de Falange, mientras hacían la peineta.

Pasodobles de Sa Tersiao Los talaveranos dedican el primer pasodoble a la "servidumbre" que presenta Extremadura al Estado. Lo han interpretado con mucha intención y de manera muy intensa. Se nota que los años han ayudado a asentar sus voces. Musicalmente han mejorado de una manera notable e incluso han introducido coros en algunos fragmentos del pasodoble. El segundo pasodoble lo han dedicado a las víctimas del franquismo que aún siguen enterradas en cunetas sin poder descansar cerca de sus seres más queridos.

El grupo de mujeres mayores tomando el fresco de Sa Tersiao ha roto el hielo en el Comba 2026. / Andrés Rodríguez Sa Tersiao Se sube el telón por primera vez en el Comba 2026 para recibir a la murga de Talavera la Real Sa Tersiao. Un grupo de mujeres mayores tomando el fresco en una calle de su pueblo rompen el hielo de esta edición. Lo hacen invitando a irse a la calle para disfrutar del Carnaval y de un ratito al fresco.

Homenaje a Toni Martín, la eterna regidora El Concurso de Murgas arranca con un nudo en la garganta con un homenaje a la eterna regidora, Toni Martín. Una silla en el escenario con un ramo de flores y la voz de José Luis Lorido se ha homenajeado su figura. Gracias querida Toni

Todo listo Las luces bajan para dar comienzo, un año más, al Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz. Esta noche cuenta con la presencia del alcalde

Minutos para el comienzo Solo restan minutos para que comience un año más el Comba 2026. Este es el orden de actuación de la primera noche de preliminares: una edición en la que el listón competitivo promete volver a estar alto. Sa Tersiao

Se Mace Tarde

Al Maridi

Gitano y de Badajó

Los Mirinda

El público comienza a entrar en el Teatro López de Ayala en la primera preliminar del Comba 2026. / J. H. Se abren las puertas del López de Ayala Las puertas del Teatro López de Ayala se abren y comienza a entrar el público con ganas de disfrutar un año más del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba).