La Diputación de Badajoz niega que su presidenta no reciba a los alcaldes del PP

La Diputación de Badajoz niega que su presidenta, la socialista Raquel del Puerto, no reciba a alcaldes del PP.

En respuesta a las críticas del portavoz popular, Juan Antonio Barrios, la diputación defiende que desde que tomó posesión, la presidenta se ha reunido «con numerosos alcaldes del PSOE, del PP y de grupos independientes, escuchando y atendiendo sus necesidades».

Aclara que la presidencia está formada también por tres vicepresidencias y cuando el vicepresidente primero recibe y atiende a un alcalde "es como si los recibiese la presidenta".

Además, apunta que los alcaldes de la provincia -"incluido el señor Barrios"- saben que existe y funciona la Oficina de Atención a Alcaldes, a la que pueden trasladar "cualquier duda, solicitud o inquietud para que sean atendidas".

Insiste la diputación en que "todos los alcaldes de la provincia están siendo atendidos por la presidencia, incluido el portavoz del grupo popular, que ha sido recibido por la presidenta en varias ocasiones".