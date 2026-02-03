Suceso
Evitan que una persona se lance desde el puente Real de Badajoz
Varios ciudadanos han dado la voz de alarma al observar sus intenciones
Agentes de las policías Local y Nacional han evitado que una persona de 67 años se lanzara desde el puente Real de Badajoz.
Los hechos han ocurrido sobre las 11.30 horas de este martes, cuando varios ciudadanos han alertado de que un viandante tenía intenciones de precipitarse desde el puente.
De inmediato, varias patrullas se han personado en la zona y, tras conseguir que se calmara, han logrado que depusiera su actitud, tras lo que la persona ha sido trasladada por una ambulancia del 112 al Hospital Universitario.
