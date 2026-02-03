El juicio contra 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo en Badajoz se aplaza a la espera de un posible acuerdo

El juicio contra 13 acusados de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales previsto este martes en la Audiencia de Badajoz se ha vuelto a aplazar, a la espera de que la fiscalía, la Abogacía General del Estado y las defensas alcancen un posible acuerdo. Ya hubo un intento, pero no se llegó a conformidad.

"Es un juicio complejo por la cantidad de acusados que hay e, incluso, por el delito de blanqueo de capitales, que es muy técnico y requiere de muchas pruebas", ha explicado José Duarte, que junto a Aurelia Martín ejerce la defensa de uno de los procesados. "Las partes empezamos a negociar con el ministerio público y creo que se puede llegar a un buen acuerdo, por lo que la sala entendió, con buen criterio, que lo mejor era aplazarlo", añadió el letrado. Si no es así, se fijará una nueva fecha para la celebración del juicio (estaban previstas sesiones durante tres días).

Duarte considera que si no fuese posible un pacto para todos, sí se podría llegar a conformidades parciales.

El resto de abogados defensores son Rosa Dorado, Guadalupe del Amo, José Luis Díaz, José Antonio Porro y Roberto González.

La fiscalía acusa a los 13 procesados de formar parte de un grupo organizado, liderado por un matrimonio, que, al menos desde 2014, se dedicaba al contrabando de tabaco y blanqueo de capitales y pide para ellos penas de entre 12 y 2 años de prisión y el pago de multas millonarias.

Según el escrito del ministerio público, en los registros que realizó la Guardia Civil en diferentes propiedades presuntamente vinculadas a los principales imputados se intervinieron más de 51.000 cajetillas de tabaco, 247 kilos de tabaco picado, 157 de hoja en fardos, además de dos rifles, una escopeta, dos revólveres y una pistola.

Además, mantiene que había una red de testaferros, que aparecían como titulares de propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama, cuando presuntamente pertenecían realmente al principal acusado.