La mítica banda de rock Triana celebrará su 50 aniversario en Badajoz

La mítica banda de rock Triana visitará el teatro López de Ayala de Badajoz el próximo 2 de octubre con su gira 'La llama sigue viva.50 aniversario'.

El grupo andaluz repasará sus grandes éxitos en un concierto para el que ya están a la venta las entradas a un precio único de 25 euros.

La banda, formada por Humberto Girón (guitarra eléctrica), Jesús Arispont (bajo), Roque Torralba (batería), Rafael Marinelli (piano y sintetizadores) y Juan Reina (voz y guitarra española), se fundó en Sevilla en 1974 y, haciendo un guiño a su ciudad natal, tomó el nombre del famoso barrio sevillano.

En 1975, lanzó su primer álbum, ‘El Patio’, que sentó las bases de un creciente estilo musical: el rock andaluz. Dos años más tarde, la banda se consolidó con la publicación de ‘Hijos del agobio’, un trabajo reconocido como mejor disco y artista latino. En 1978, sacaron al mercado ‘Sombra y Luz’, disco que también acabó siendo un auténtico éxito con más de 300.000 copias vendidas.

Los éxitos se sucedían, pero, en 1983, cambió el destino de la banda: Jesús de la Rosa, el cantante del grupo, falleció en un accidente de tráfico. El grupo cesó su actividad durante una década, hasta que Juan José Palacios, 'Tele', batería y fundador de la banda, decidió que había llegado el momento de volver. "La música de Triana nunca morirá", afirmó.

Juan Reina, cantante de Arrajatabla, fue el elegido para ser la nueva voz y Triana realizó una gira por España junto a The Animals y, al finalizarla, la banda británica la invitó a continuar con una gira europea.

Durante la década de los 90, el grupo sacó dos discos: 'El Jardín Eléctrico' y 'En Libertad'. En 2008, publicó su penúltimo trabajo, 'Un camino por andar', del que vendió más de 100.000 copias. El álbum incluyó colaboraciones con músicos como Pepe Bao, Rafael Marinelli o Charly Cepeda, entre otros.