Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Sa Tersiao da el pistoletazo de salida esta noche a un Comba con 21 murgas y mucha competencia
La edición cuenta con los regresos de La Castafiore y A Contragolpe y la llegada de nuevas propuestas de la mano de Los Rayanos, Los Cacos y Los Deskaraos
"Toni será siempre la regidora": el Concurso de Murgas de Badajoz afronta una nueva etapa marcada por su ausencia
Bely Cienfuegos, compañera durante casi 15 años en la regiduría del Comba, ayudará en la transición tras el fallecimiento de Toni Martín
Finalizan las obras en la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz
Se destinará a la vida independiente de usuarios mediante un modelo alternativo a la atención residencial que apuesta por su autonomía
Urgen un protocolo de acogida de personas sin hogar en las alertas
Varias asociaciones denuncian que no hubo una respuesta para darles refugio en las noches de alerta naranja
Badajoz acogerá en mayo una reunión de la Fundación Policía Nacional
Es la primera vez que la capital pacense acoge un encuentro de estas características
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes
- Bruno, vendedor de la ONCE en Badajoz: 'Aún no me lo creo, estoy en una nube' tras repartir 1,5 millones con el Sueldazo
- La buena noticia de la semana en Badajoz
- El temporal obliga a los Bomberos de Badajoz a realizar 22 intervenciones: la mayoría por la caída de árboles
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Badajoz contará con un segundo punto limpio municipal junto a la 'rotonda del ocho'
- 40 estudiantes de Badajoz diseñan un invernadero que genera su propia energía y gestiona el riego de forma inteligente