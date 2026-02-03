Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La edición cuenta con los regresos de La Castafiore y A Contragolpe y la llegada de nuevas propuestas de la mano de Los Rayanos, Los Cacos y Los Deskaraos

Bely Cienfuegos, compañera durante casi 15 años en la regiduría del Comba, ayudará en la transición tras el fallecimiento de Toni Martín

Se destinará a la vida independiente de usuarios mediante un modelo alternativo a la atención residencial que apuesta por su autonomía

Varias asociaciones denuncian que no hubo una respuesta para darles refugio en las noches de alerta naranja

Es la primera vez que la capital pacense acoge un encuentro de estas características