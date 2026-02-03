Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sexo con menoresSinhogarismoModa sostenibleCarnaval de Badajoz
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

La murga Sa Tersiao en uno de los últimos ensayos en el teatro López de Ayala.

La murga Sa Tersiao en uno de los últimos ensayos en el teatro López de Ayala. / Cedida

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Sa Tersiao da el pistoletazo de salida esta noche a un Comba con 21 murgas y mucha competencia

La edición cuenta con los regresos de La Castafiore y A Contragolpe y la llegada de nuevas propuestas de la mano de Los Rayanos, Los Cacos y Los Deskaraos

"Toni será siempre la regidora": el Concurso de Murgas de Badajoz afronta una nueva etapa marcada por su ausencia

Bely Cienfuegos, compañera durante casi 15 años en la regiduría del Comba, ayudará en la transición tras el fallecimiento de Toni Martín

Finalizan las obras en la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz

Se destinará a la vida independiente de usuarios mediante un modelo alternativo a la atención residencial que apuesta por su autonomía

Urgen un protocolo de acogida de personas sin hogar en las alertas

Varias asociaciones denuncian que no hubo una respuesta para darles refugio en las noches de alerta naranja

Noticias relacionadas

Badajoz acogerá en mayo una reunión de la Fundación Policía Nacional

Es la primera vez que la capital pacense acoge un encuentro de estas características

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents