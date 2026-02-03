La Policía Nacional entrega Apnaba los 15.000 de la Ruta 091 en Badajoz

La Policía Nacional ha hecho entrega este martes a los responsables de la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba) de los 15.405 euros recaudados en la octava edición de la carrera solidaria Ruta 091, que se celebró el pasado 26 de octubre.

La jefa superior, Elisa Fariñas, ha sido la encargada de entregar el cheque a los responsables de Apnaba en un sencillo acto en la comisaría.

La VIII edición de la Ruta 091, una carrera ya consolidada en el calendario deportivo de la ciudad, batió récord con 1.800 inscritos en las distintas categorías.

La prueba, que en años anteriores había tenido como escenario el parque del Guadiana, estrenó este año circuito, con salida y meta en la explanada del mercadillo. El nuevo recorrido despertó el interés de muchos corredores, que, una edición más, volvieron a hacer gala no solo de su buena forma física, sino también de su solidaridad.

La Policía Nacional ya está trabajando en la organización de la IX Ruta 091.