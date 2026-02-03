'Si yo pudiera hibernar', la película que enamoró a Cannes, se podrá ver en Badajoz la Filmoteca de Extremadura

La Filmoteca de Extremadura proyecta este martes 3 de febrero en la factoría joven en Badajoz la película mongola 'Si yo pudiera hibernar', dentro de su ciclo "Foco Festivales".

Esta cinta cuenta la historia de Ulzii, un adolescente pobre pero orgulloso, que está decidido a ganar un concurso de Física para conseguir una beca. Pero se encuentra un obstáculo, su madre, analfabeta, encuentra un trabajo en el campo y le encomienda el cuidado de sus hermanos en pleno invierno. Esta es la premisa de un emocionante film sobre el amor fraternal que reivindica la necesidad de una educación accesible.

Prestigio internacional

Dirigida por la cineasta mongola Zoljargal Purevdash, este largometraje estuvo nominado en 2023 en el Festival de Cannes en la sección 'Una cierta Mirada'. Fue seleccionada para representar a Mongolia en los Oscars y ha sido ganadora de multitud de premios en festivales internacionales. Alabada por la crítica, 'Si yo pudiera hibernar' se enmarca dentro de un cine asiático que, lejos de mostrarse experimental e innovador, abraza cánones clásicos del cine y consigue transmitir su mensaje de forma clara.

La película, no recomendada para menores de 12 años, contará con dos horarios diferentes: a las 18.00 y a las 20.30 horas. La Filmoteca de Extremadura también la proyectará en Cáceres el 19 de febrero a las 19.30 horas y en Plasencia y Mérida el 26 de febrero a las 19.30 y a las 20.30 horas, respectivamente.

La filmoteca define esta proyección como una oportunidad para disfrutar de una historia narrada lejos de nuestra mirada occidental, pero tocando temáticas universales.