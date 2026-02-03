El personal de la Diputación de Badajoz recauda 114 kilos de productos para el comedor San Vicente Paul

La Diputación de Badajoz ha recaudado 114 kilos de productos de primera necesidad para el comedor social San Vicente de Paul. Los trabajadores depositaron artículos de alimentación, higiene y abrigo en los lugares habilitados para hacer la colecta de donaciones durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026. En concreto, se han recaudado 95 kilos de alimentos, 9 de productos de higiene personal y 10 kilos de prendas de abrigo. Según la trabajadora social del comedor, Mercedes Iñesta, esto ha supuesto "el abastecimiento del comedor para tres días y la cobertura de necesidades de ropa y artículos de higiene para 10 personas" y ha agradecido la colaboración aportada por esta institución en beneficio del colectivo vulnerable.

El vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, ha entregado este martes a representantes del comedor social San Vicente Paúl las donaciones de la campaña solidaria organizada por el personal de esta delegación, que se enmarca en el II Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa. "Lo más interesante son las cifras. No son grandes cifras, pero indican que los empleados se preocupan de qué hay fuera de los despachos. Si nos decís que durante tres días tenéis satisfechas las necesidades del comedor y hay 10 personas atendidas en abrigo e higiene, son al menos 10 personas, ahora que hay una carencia en Badajoz con quienes no tienen hogar”, ha señalado.

La asociación que gestiona el comedor de San Vicente Paúl tiene como misión principal atender a las necesidades básicas, mediante alimentos y ropero, de personas que se encuentran en situación de exclusión social. En su sede de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz, sirven comida diariamente a unas 60 ó 70 personas. Mercedes Iñesta ha destacado que la campaña se ha centrado en las necesidades que realmente tenían para asistir a las personas sin hogar, transeúntes o sin recursos para alimentar a la familia y encuentran en este comedor alimentos y productos para la higiene personal o abrigo que les proteja de los días fríos.

"No ha sido una campaña genérica, sino desde la información de lo que necesitamos en el comedor. No todo el mundo se informa de qué alimentos hay o qué productos de higiene son necesarios también, como desodorantes o compresas sanitarias", ha destacado la trabajadora social.

Campañas solidarias

El personal del Área de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo, con la coordinación de Ángel Correa y Susana Castaño, se han mostrado "sensibles" con la situación de este colectivo, cuya salida es acudir a organizaciones como el comedor San Vicente Paúl. Por ello, ha organizado esta recogida de donaciones. Es la sexta campaña solidaria que organiza esta área de la diputación. En el acto simbólico de entrega de los productos donados ha estado también el director del área, Fernando Blanco.

El II Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa de la Diputación de Badajoz se propone "promover entre todas las personas trabajadoras valores como la igualdad, la cooperación, el respeto al medio ambiente, la salud laboral y la participación ciudadana". Según la institución, el fin es generar un entorno de trabajo "más justo, saludable y sostenible". Al mismo tiempo, pretende reforzar "el papel ejemplar de la diputación y del empleado público en la construcción de una sociedad más responsable y comprometida con el bien común".