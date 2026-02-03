Previsión
¿Cuál será el tiempo en el Carnaval de Badajoz?
A tan solo diez días del inicio de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional, el temporal mantiene a más de un aficionado preocupado
Cada vez quedan menos días para que llegue el momento más esperado: el Carnaval de Badajoz. Durante diez días, pacenses y visitantes podrán disfrutar de esta fiesta de Interés Turístico Internacional que reúne, cada edición, a más de medio millón de personas.
Pero el temporal que vive la capital pacense desde hace días tiene a más de un aficionado preocupado. La AEMET, en ese sentido, es clara: todavía es demasiado pronto para saberlo. "Aún no disponemos de los datos, quedan muchísimos días", asegura Marcelino Nuñez, el delegado territorial en Extremadura.
¿Y esta semana?
Sin embargo, Nuñez sí que ha podido esclarecer la previsión de esta próxima semana para Badajoz, donde la lluvia y el viento ha causado múltiples incidentes. De esta forma, según confirma, este temporal, en principio, "podría" acabarse sobre el martes o el miércoles de la semana que viene. "Cabe esa posibilidad; durante días hemos visto un horizonte continuado de lluvias, pero sí que hay previsión de que corte sobre el 10 u 11 de febrero".
Por tanto, de momento, los amantes del Carnaval de Badajoz tendrán que esperar un poco más para saber si su fiesta acabará, finalmente, 'pasada por agua'.
