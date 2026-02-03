Sigue en directo esta noche el Concurso de Murgas 2026 desde La Crónica de Badajoz

Todo está listo para que dentro de pocas horas, a las 21.00 horas de esta noche, se levante el telón del Concurso de Murgas por primera vez este año. Las murgas ultiman sus preparativos, los técnicos del teatro tienen todo preparado para que comience el espectáculo y La Crónica de Badajoz también tiene listo su amplio despliegue para, un año más, contarte todo lo que ocurre en el Carnaval de Badajoz.

Cada noche, desde el Teatro López de Ayala, te contaremos en directo, minuto a minuto, todo lo que ocurre sobre las tablas: los pequeños detalles, las anécdotas más especiales y, por supuesto, un análisis de cada actuación.

También podrás seguir en vídeo, en riguroso directo, todo el concurso a través de nuestra web.

Jurado La Crónica

Además, contaremos por segundo año consecutivo con el Jurado La Crónica, compuesto por murgueras, aficionados y un ex miembro del jurado. De esta forma, Paola Ceballos, Valeria Sevilla, Abel Rodríguez alias El Reportero Melón, Carlos Ubieto y Raúl Velasco valorarán y puntuarán cada actuación.

Pero no queda ahí, puesto que también valoramos tu opinión. Así, cada noche se habilitará una encuesta para elegir a la mejor murga para los lectores de La Crónica de Badajoz.

Orden de actuación

A las 21.00 arranca la fase preliminar con la actuación de Sa Tersiao, Se Mace Tarde, Al Maridi, Gitano y de Badajó y Los Mirinda. Mañana será el turno de Los Lingartos, Los Rayanos, Valentín, entrenador infantil, Murga de Calamonte y Los Chungos. El jueves le tocará a Murger Queen, Yo No Salgo, Los Water Closet, Los Mini-folk y Marwan Chilliqui; por último, el viernes finaliza la fase preliminar con De Turuta Madre, La Castafiore, Los Camballotas, Los Deskaraos, Los Escusaos y Las Chimixurris