"Toni será siempre la regidora": el Concurso de Murgas de Badajoz afronta una nueva etapa marcada por su ausencia

El Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) se prepara para una edición diferente. No solo por los ajustes habituales que acompañan cada Carnaval, sino por una ausencia que pesa, aunque no se nombre en voz alta, en cada rincón del teatro López de Ayala. La regiduría del concurso, ese trabajo imprescindible que rara vez se ve pero que todo lo sostiene, afronta este año una transición inevitable tras el fallecimiento de Toni Martín, quien durante casi dos décadas fue el nexo silencioso entre las murgas y el escenario.

"Es un año complicado, un año diferente, lleno de muchas incertidumbres y de ausencias", reconoce Bely Cienfuegos, compañera inseparable de Toni en la regiduría durante alrededor de quince años. "Arrancar, arrancará como siempre, pero ya nada es igual, eso está claro". Sus palabras no buscan dramatizar, sino describir una realidad que se impone con naturalidad.

Un duro trabajo de coordinación

En estos días previos al concurso, Bely vuelve a moverse entre horarios, llamadas y ensayos. "Estoy súper liada", admite, mientras confiesa que ahora entiende mejor que nunca el peso que asumía Toni. "Puedo entender a mi compañera cuando se ponía con ellos para organizarle horas y tal. Ahora la puedo entender un poquito más".

Un trabajo complejo, muchas veces invisible, que se compagina además con otras profesiones. "Esto es como todos nosotros, tenemos nuestros oficios aparte, y es un poquito complicado, pero se sale".

Durante años, la regiduría del Comba fue sinónimo de dos nombres. "Yo llevaría como catorce o quince años, y ella dieciocho o diecinueve… mucho, mucho", recuerda Bely. "El concurso prácticamente no se conoce sin ella". Un tándem que funcionaba desde la complicidad y el conocimiento mutuo, con una presencia constante detrás del telón.

"Siempre hemos estado con ellos"

Preguntada por lo que más echarán de menos las murgas, Bely no duda. "El estar ahí con ellos, apoyarlos siempre". Y matiza: "Jamás ha habido una bronca. Jamás. Alguna pequeña llamada de atención, sí, pero siempre desde el respeto". Para ella, la esencia del trabajo fue siempre la cercanía. "Ha sido un placer trabajar con las murgas, un verdadero placer. Mucha risa, mucho compañerismo y cero malos rollos".

Confidentes, guardianas del tiempo y aliadas discretas, Toni y Bely vivieron cientos de momentos compartidos. "Sufríamos cuando se iban de tiempo", recuerda entre risas. "Hacíamos señas, nos mirábamos, ‘previo, previo’, y esperábamos". Escenas que forman parte de la intrahistoria del Carnaval de Badajoz y que pocas veces trascienden al patio de butacas.

"No tengo ganas ni fuerzas"

Pese a que su nombre ha surgido de manera natural como posible relevo, Bely lo descarta desde el principio. "No, no tomo las riendas", afirma con rotundidad. "Desde el minuto cero dije que no". Y explica el porqué sin rodeos: "No estoy bien. No tengo ganas ni fuerzas". Una decisión firme, incluso sabiendo que Toni hubiera querido verla al frente: "Sé que a ella le gustaría que estuviera yo, pero no. Ha sido ella siempre y ella será siempre".

Ese convencimiento atraviesa todo su testimonio. "Toni seguirá siendo la regidora", repite. "Puede venir alguien mejor o peor, pero Toni ha sido un corazón". Bely se define como "una mera acompañante", alguien que estuvo, apoyó y compartió camino. "Yo no quiero ponerme en su lugar. De hecho, yo me retiro".

La transición organizada

La transición ya está organizada. Bely está acompañando de forma puntual a Inés Pérez, actriz y clown, quien asumirá la regiduría, y a su equipo. Esta profesional conoce el entresijo del concurso y sabe muy bien lo que es el Carnaval de Badajoz. Fue miembro del jurado del Comba y es miembro de una murga callejera. Junto a ella estará Andrea Versé, músico y conocedor del mundo murguero.

Bely Cienfuegos, a la izquierda, entrega el testigo de la regiduría del Comba de Badajoz a Andrea Versé e Inés Pérez. / Santi García

"Esto es una transición", insiste Cienfuegos. "Estaré con ellos unos días para enseñarles cómo se maneja todo: la entrada de escenografía, la colocación, los guiones, los cambios, el intercom… pero el jueves ya me marcho". Sin aspavientos, sin prolongar una etapa que siente cerrada.

Recuerdos imborrables

Al cerrar los ojos y elegir un recuerdo, no duda. "Me quedo con los momentos divertidos. Con las murgas lo hemos pasado pipa de verdad". Risas contenidas para que no las captaran las cámaras, miradas cómplices, abrazos al final de cada fase.

"Teníamos una conexión muy buena con los murgueros, muchísimo respeto", subraya. "Yo me quedo con ella tal cual era". Así, el Comba avanza este año apoyado en la experiencia, el oficio y la memoria colectiva de quienes han sostenido el Carnaval desde la sombra. Y con una idea que se repite, casi como un susurro compartido en el teatro López de Ayala: que, pase lo que pase, "Toni será siempre la regidora".