Carnaval de Badajoz 2026
"Toni será siempre la regidora": el Concurso de Murgas de Badajoz afronta una nueva etapa marcada por su ausencia
Bely Cienfuegos, compañera durante casi 15 años en la regiduría del Comba, ayudará en la transición tras el fallecimiento de Toni Martín
El Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) se prepara para una edición diferente. No solo por los ajustes habituales que acompañan cada Carnaval, sino por una ausencia que pesa, aunque no se nombre en voz alta, en cada rincón del teatro López de Ayala. La regiduría del concurso, ese trabajo imprescindible que rara vez se ve pero que todo lo sostiene, afronta este año una transición inevitable tras el fallecimiento de Toni Martín, quien durante casi dos décadas fue el nexo silencioso entre las murgas y el escenario.
"Es un año complicado, un año diferente, lleno de muchas incertidumbres y de ausencias", reconoce Bely Cienfuegos, compañera inseparable de Toni en la regiduría durante alrededor de quince años. "Arrancar, arrancará como siempre, pero ya nada es igual, eso está claro". Sus palabras no buscan dramatizar, sino describir una realidad que se impone con naturalidad.
Un duro trabajo de coordinación
En estos días previos al concurso, Bely vuelve a moverse entre horarios, llamadas y ensayos. "Estoy súper liada", admite, mientras confiesa que ahora entiende mejor que nunca el peso que asumía Toni. "Puedo entender a mi compañera cuando se ponía con ellos para organizarle horas y tal. Ahora la puedo entender un poquito más".
Un trabajo complejo, muchas veces invisible, que se compagina además con otras profesiones. "Esto es como todos nosotros, tenemos nuestros oficios aparte, y es un poquito complicado, pero se sale".
Durante años, la regiduría del Comba fue sinónimo de dos nombres. "Yo llevaría como catorce o quince años, y ella dieciocho o diecinueve… mucho, mucho", recuerda Bely. "El concurso prácticamente no se conoce sin ella". Un tándem que funcionaba desde la complicidad y el conocimiento mutuo, con una presencia constante detrás del telón.
"Siempre hemos estado con ellos"
Preguntada por lo que más echarán de menos las murgas, Bely no duda. "El estar ahí con ellos, apoyarlos siempre". Y matiza: "Jamás ha habido una bronca. Jamás. Alguna pequeña llamada de atención, sí, pero siempre desde el respeto". Para ella, la esencia del trabajo fue siempre la cercanía. "Ha sido un placer trabajar con las murgas, un verdadero placer. Mucha risa, mucho compañerismo y cero malos rollos".
Confidentes, guardianas del tiempo y aliadas discretas, Toni y Bely vivieron cientos de momentos compartidos. "Sufríamos cuando se iban de tiempo", recuerda entre risas. "Hacíamos señas, nos mirábamos, ‘previo, previo’, y esperábamos". Escenas que forman parte de la intrahistoria del Carnaval de Badajoz y que pocas veces trascienden al patio de butacas.
"No tengo ganas ni fuerzas"
Pese a que su nombre ha surgido de manera natural como posible relevo, Bely lo descarta desde el principio. "No, no tomo las riendas", afirma con rotundidad. "Desde el minuto cero dije que no". Y explica el porqué sin rodeos: "No estoy bien. No tengo ganas ni fuerzas". Una decisión firme, incluso sabiendo que Toni hubiera querido verla al frente: "Sé que a ella le gustaría que estuviera yo, pero no. Ha sido ella siempre y ella será siempre".
Ese convencimiento atraviesa todo su testimonio. "Toni seguirá siendo la regidora", repite. "Puede venir alguien mejor o peor, pero Toni ha sido un corazón". Bely se define como "una mera acompañante", alguien que estuvo, apoyó y compartió camino. "Yo no quiero ponerme en su lugar. De hecho, yo me retiro".
La transición organizada
La transición ya está organizada. Bely está acompañando de forma puntual a Inés Pérez, actriz y clown, quien asumirá la regiduría, y a su equipo. Esta profesional conoce el entresijo del concurso y sabe muy bien lo que es el Carnaval de Badajoz. Fue miembro del jurado del Comba y es miembro de una murga callejera. Junto a ella estará Andrea Versé, músico y conocedor del mundo murguero.
"Esto es una transición", insiste Cienfuegos. "Estaré con ellos unos días para enseñarles cómo se maneja todo: la entrada de escenografía, la colocación, los guiones, los cambios, el intercom… pero el jueves ya me marcho". Sin aspavientos, sin prolongar una etapa que siente cerrada.
Recuerdos imborrables
Al cerrar los ojos y elegir un recuerdo, no duda. "Me quedo con los momentos divertidos. Con las murgas lo hemos pasado pipa de verdad". Risas contenidas para que no las captaran las cámaras, miradas cómplices, abrazos al final de cada fase.
"Teníamos una conexión muy buena con los murgueros, muchísimo respeto", subraya. "Yo me quedo con ella tal cual era". Así, el Comba avanza este año apoyado en la experiencia, el oficio y la memoria colectiva de quienes han sostenido el Carnaval desde la sombra. Y con una idea que se repite, casi como un susurro compartido en el teatro López de Ayala: que, pase lo que pase, "Toni será siempre la regidora".
«Bely nos pasa un testigo de 20 años»
Inés Pérez Marín y Andrea Versé Soldano asumen este año la regiduría del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026, un papel clave para el buen desarrollo del certamen. Ambos toman el relevo de una regiduría consolidada durante décadas: «Bely nos está pasando un testigo de 20 o 25 años instauradísimos por Toni y por ella, que son toda una institución detrás de las bambalinas del teatro durante el Comba».
Lejos de intentar imitar, buscan su propio camino: «No somos los mismos, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible y que todo funcione bien», señala Andrea. Para Inés, la tarea principal será «la coordinación entre tantas personas en un momento de estrés», ya que «llevan mucho tiempo preparando algo con mucha intensidad y quieres que todo salga bien». Por eso, su función será «coordinar a todo el grupo humano que hay aquí detrás, técnicos y personas de las murgas», ofreciendo «esa seguridad de que está todo controlado». Andrea es músico de profesión y vive cerca del Carnaval gracias a la Murga Liberadora: «Vengo del ámbito del arte y conozco el Carnaval porque mi mujer sale en esa murga callejera». Destaca que es «un evento muy importante, enraizado en Badajoz» y asegura que llega «con ganas de aprender y de aportar lo mío».
Inés recuerda su primer contacto con los murgueros: «Se les veía la emoción en los ojos al llegar aquí y que no estuviera Toni». Asume que «hay personas insustituibles», pero subraya que su misión será «coger ese testigo con alegría y energía».
Además, valora el acompañamiento de Bely: «Nos está dando esos pequeños clics, esas cosas que no están escritas en ningún lado». Y concluye: «Estamos haciendo otra cosa diferente, pero puede ser igual de bonita».
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes
- Bruno, vendedor de la ONCE en Badajoz: 'Aún no me lo creo, estoy en una nube' tras repartir 1,5 millones con el Sueldazo
- La buena noticia de la semana en Badajoz
- El temporal obliga a los Bomberos de Badajoz a realizar 22 intervenciones: la mayoría por la caída de árboles
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Badajoz contará con un segundo punto limpio municipal junto a la 'rotonda del ocho'
- 40 estudiantes de Badajoz diseñan un invernadero que genera su propia energía y gestiona el riego de forma inteligente