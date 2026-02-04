En la provincia de Badajoz, 700 personas dedican su tiempo a divulgar información, organizar campañas, visibilizar o acompañar a quienes se enfrentan al cáncer. Son los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La coordinadora de voluntariado de hospitales, Isabel Domínguez, explica que la mayoría ronda los 60 años. "Los jubilados son los que tienen más disponibilidad".

Antonia Rodríguez y Miguel Ángel López han acudido este miércoles a la Facultad de Educación y Psicología de la ciudad pacense con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer para "educar" a los jóvenes. Su papel se centra en el voluntariado de ciencias, un nuevo modelo que ofrece información centrada en la prevención de la enfermedad. Estos dos profesores jubilados dedicaron la mañana a difundir entre los estudiantes métodos saludables, repartieron pulseras y les animaron a que subieran una foto en Instagram con el hashtag ‘El símbolo que nos humaniza’.

Miguel Ángel López es voluntario de las ciencias desde hace tres años. Es químico y desde que se jubiló se dedica a fomentar hábitos de vida saludable y animar a los estudiantes a que se decanten por el mundo de las ciencias y la investigación. "El 90% de los cánceres se producen por riesgos que podemos controlar y un 10% son genéticos". Según López, algunas de las recomendaciones para un estilo de vida saludable son evitar el alcohol, el tabaco, la obesidad, cuidar la alimentación o usar protección solar. "Son cosas que dependen de uno, no son externas".

Talleres y charlas

Antonia Rodríguez comenzó en el voluntariado desde antes de la pandemia, junto con una amiga, querían dar clases en los hospitales a los niños que no podían asistir. A raíz de ello, y debido a su vida dedicada a la enseñanza, se animó a participar en el voluntariado por la ciencia, donde se dedican a impartir charlas por los colegios. «Esto habría que promocionarlo, porque somos cuatro personas, pero muy contentos de ayudar en lo que se pueda».

Los voluntarios comparten información sobre lo que la ciencia y la investigación puede ayudar en la lucha contra el cáncer. Además, también imparten talleres y actividades de escape room, donde los estudiantes juegan y aprenden contestando a una serie de preguntas que los lleva a la llave final de salida.

Acompañamiento a personas

La Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz ofrece distintos tipos de voluntariado como divulgación, ciencias, campañas o acompañamiento a personas en los hospitales, ya que según los voluntarios, hay pacientes que van solos a las sesiones de quimioterapia, y a veces solo basta con escucharles y conversar un rato.

En estos momentos, según la coordinadora Isabel Domínguez, donde más voluntarios se necesitan son en el área de oncología.