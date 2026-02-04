Los alumnos de Alcazaba (Badajoz) han estado cinco días sin clases por una carretera cortada: las familias piden que no se repita

Cinco días sin clases. Es el tiempo que llevan los alumnos de la pedanía de Alcazaba sin ir al colegio debido a que la principal vía de acceso ha permanecido cortada tras desbordarse la rivera en un tramo de la carretera, de la que es titular la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

La veintena de alumnos que acuden al colegio de Primaria se han tenido que quedar en casa porque los tres maestros no podían llegar por esta vía en sus vehículos hasta la pedanía y los estudiantes matriculados en el instituto de Gévora han podido desplazarse porque tampoco ha habido transporte escolar por este motivo.

Este miércoles por la mañana, el nivel del agua ha bajado y la carretera se ha reabierto, por lo que los maestros se han podido incorporar a su puesto de trabajo y los niños volver a las aulas. Sin embargo, según denuncian los padres, los alumnos del instituto siguen sin autobús.

Las familias entienden que días con alertas, como ocurrió la pasada semana en toda Extremadura, se suspendan las clases, pero no que la situación se prolongue durante tantos días cuando, según explican, hay otros accesos alternativos por los que se puede circular sin riesgo. Se refieren a una pista de la CHG que los vecinos utilizan cuando se corta la principal vía de acceso a la pedanía por la crecida de la rivera, por la que pueden pasar los coches sin problemas y, si no un autobús, sí un microbús para recoger a los alumnos y llevarlos a Gévora.

Alternativas

"No le pedimos a la Consejería de Educación un helicóptero porque estemos aislados, pero sí que establezca un protocolo, para que cuando esto pase, los niños no se queden sin clases durante varios días y los profesores y alumnos puedan ser trasladados en un microbús o taxis", plantea Luis Vega, padre de una alumna y vocal de la asociación de vecinos.

Las familias creen que es necesario que la Junta tenga en cuenta estas alternativas, porque esta situación se puede repetir en cualquier momento "tal y como está el tiempo".

La situación supone un perjuicio para los alumnos desde el punto de vista académico, porque son muchas horas lectivas perdidas, pero también para la conciliación familiar, pues son muchos los padres y madres que trabajan. "Te puedes pedir un día libre en el trabajo, pero cinco...", dice Luis Vega.

Respuesta de Educación

A preguntas de este diario sobre lo sucedido en Alcazaba, la Consejería de Educación se ha limitado a responder que este miércoles se ha reabierto la carretera y que, por lo tanto, docentes y alumnos han retomado las clases, y ha recordado que las infraestructuras viarias no son de su competencia.