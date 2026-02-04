Psicología
Ámbito Cultural El Corte Inglés de Badajoz acoge un taller sobre crianza para padres
La actividad tendrá lugar hoy miércoles a las 19.00 horas
La sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Conquistadores acoge hoy a las 19.00 horas el taller de la psicóloga Noelia Solana Muñoz, dirigido a padres con hijos entre 2 y 10 años.
La actividad tiene como objetivo dotar a los padres de herramientas para la gestión emocional propia y de sus hijos, entendiendo cómo ellos mismos son reflejo y modelo. Para ello, les ayudará a identificar sus propias proyecciones y a comprender mejor las necesidades reales de sus hijos.
Recursos y dinámicas
Además, se ofrecerán recursos para que los padres puedan actuar con mayor seguridad, desmontando mitos, rompiendo patrones heredados y generando nuevos modelos de crianza más eficaces y amables. El taller está planteado de forma participativa y amena, incorporando dinámicas que facilitarán la integración y comprensión de los contenidos.
En definitiva, busca hacer consciente "el poder que tenemos como padres para criar adultos funcionales, adaptados, seguros y, sobre todo, más felices", señala la organización.
Sobre Noelia Solana
Noelia Solana Muñoz, graduada en Psicología, Máster en Psicología General Sanitaria, especializada en Terapia de Esquemas y formada en Crianza Consciente. Actualmente dirige su propio centro de Psicología, trabajando con población adulta e infanto-juvenil.
Está especializada en síntomas ansiosos y depresivos derivados de la historia de vida, así como en trastornos como Fobias, TOC, TDAH y problemas de conducta, bajo rendimiento escolar y conflictos familiares.
