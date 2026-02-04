Temporal
Badajoz cierra los parques ante la alerta amarilla por viento y lluvia
El alcalde ha pedido prudencia para "minimizar los riesgos"
El Ayuntamiento de Badajoz ha cerrado los parques y jardines, áreas infantiles con toldo, instalaciones deportivas al aire libre y cementerios esta mañana ante la alerta amarilla por vientos, que se espera que superen los 80 kilómetros por hora.
De la misma manera, se suspenden las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales al aire libre. Se recomienda no transitar por parques y jardines ni calles arboladas y extremar la precaución.
La reapertura de los espacios se efectuará cuando se den las condiciones meteorológicas idóneas, ha indicado el ayuntamiento.
"Minimizar riesgos"
Asimismo, el alcalde, Ignacio Gragera, a través de una publicación en redes sociales, ha pedido "minimizar los riesgos".
"Se acaba de activar la alerta amarilla por viento en Badajoz. Rachas importantes que se suman al estado de los suelos. Mucha humedad y viento aconsejan minimizar riesgos y procedemos a cerrar parques", ha indicado.
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Bruno, vendedor de la ONCE en Badajoz: 'Aún no me lo creo, estoy en una nube' tras repartir 1,5 millones con el Sueldazo
- La buena noticia de la semana en Badajoz
- Finalizan las obras en la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz
- El temporal obliga a los Bomberos de Badajoz a realizar 22 intervenciones: la mayoría por la caída de árboles
- Las Chimixurris, historia viva del Carnaval de Badajoz, cumple 20 años: 'Seguimos teniendo muchas cosas que decir
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes