Badajoz cierra los parques ante la alerta amarilla por viento y lluvia

El Ayuntamiento de Badajoz ha cerrado los parques y jardines, áreas infantiles con toldo, instalaciones deportivas al aire libre y cementerios esta mañana ante la alerta amarilla por vientos, que se espera que superen los 80 kilómetros por hora.

De la misma manera, se suspenden las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales al aire libre. Se recomienda no transitar por parques y jardines ni calles arboladas y extremar la precaución.

La reapertura de los espacios se efectuará cuando se den las condiciones meteorológicas idóneas, ha indicado el ayuntamiento.

"Minimizar riesgos"

Asimismo, el alcalde, Ignacio Gragera, a través de una publicación en redes sociales, ha pedido "minimizar los riesgos".

"Se acaba de activar la alerta amarilla por viento en Badajoz. Rachas importantes que se suman al estado de los suelos. Mucha humedad y viento aconsejan minimizar riesgos y procedemos a cerrar parques", ha indicado.