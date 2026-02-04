Música
El cantautor Flako Rodríguez ofrece un concierto en el Hospital Centro Vivo en Badajoz
Será este jueves con entrada libre
El cantautor oliventino Flako Rodríguez ofrece este jueves por la tarde (20.00 horas) un concierto en el Hospital Centro Vivo, bajo el título ‘Viaje Mestizo’.
El músico se subirá al escenario a partir de las ocho de la tarde. Su propuesta mezcla rock and roll, flamenco, blues, soul, folk, country, reggae y funky, todo ello con letras reivindicativas, anécdotas cotidianas que conectan con el público de manera auténtica.
El músico cuenta con una gran trayectoria en la escena musical de Extremadura, en el resto de España y también en Portugal. Actuó como telonero de Macaco en el Alcazaba Festival 2025. Su carrera está marcada por la fusión de estilos y el propio Flako ha asociado a muchas de sus actuaciones y temáticas visuales el concepto faranduleo, una manera informal de describir sus experiencias y anécdotas, a menudo cantadas con humor y crítica social.
La entrada es libre hasta completar aforo.
