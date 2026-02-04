Choque en cadena en la carretera de Olivenza (Badajoz) con seis vehículos implicados

Hasta seis vehículos se han visto implicados este miércoles por la mañana en una colisión en cadena en la carretera de Olivenza.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el siniestro se ha producido, por causas que se investigan, en el kilómetro 11,5 de la Ex-107, que une Badajoz con Olivenza, sobre las 7 de la mañana.

El accidente se ha saldado con daños materiales en los vehículos implicados en el choque por alcance, pero, afortunadamente, no se han registrado heridos de gravedad.

Algunos ocupantes habrían sufrido lesiones de carácter leve, aunque, a falta del parte del 112 de Extremadura, se desconoce cuántos y si han sido derivados o no a un centro hospitalario.