Accidente en la Ex-107
Choque en cadena en la carretera de Olivenza (Badajoz) con seis vehículos implicados
No ha habido heridos de gravedad, aunque sí daños materiales
Hasta seis vehículos se han visto implicados este miércoles por la mañana en una colisión en cadena en la carretera de Olivenza.
Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el siniestro se ha producido, por causas que se investigan, en el kilómetro 11,5 de la Ex-107, que une Badajoz con Olivenza, sobre las 7 de la mañana.
El accidente se ha saldado con daños materiales en los vehículos implicados en el choque por alcance, pero, afortunadamente, no se han registrado heridos de gravedad.
Algunos ocupantes habrían sufrido lesiones de carácter leve, aunque, a falta del parte del 112 de Extremadura, se desconoce cuántos y si han sido derivados o no a un centro hospitalario.
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Bruno, vendedor de la ONCE en Badajoz: 'Aún no me lo creo, estoy en una nube' tras repartir 1,5 millones con el Sueldazo
- La buena noticia de la semana en Badajoz
- Finalizan las obras en la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz
- El temporal obliga a los Bomberos de Badajoz a realizar 22 intervenciones: la mayoría por la caída de árboles
- Las Chimixurris, historia viva del Carnaval de Badajoz, cumple 20 años: 'Seguimos teniendo muchas cosas que decir
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes