Temporal
Desalojan por segunda vez a los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora por el riesgo de inundación
Una vecina denuncia falta de limpieza en la zona y asegura que las ayudas tras anteriores riadas no cubren las pérdidas
Las autoridades han avisado del desalojo inmediato de las Casas Aisladas de Gévora por el riesgo de inundaciones. Es la segunda vez que se produce esta medida ante las consecuencias del tempora.
Entre las familias afectadas se encuentran los suegros de Susana, vecina de esta pedanía pacense, quienes tendrán que abandonar su casa como medida preventiva.
Falta de mantenimiento
Según relata Susana, la situación se repite tras episodios anteriores y, a su juicio, el problema principal es la falta de un mantenimiento adecuado del entorno. “No se hace una limpieza suficiente de la zona y por eso el agua no corre bien”, explica. Considera que la acumulación de maleza y suciedad dificulta el drenaje natural cuando se producen fuertes lluvias o crecidas.
Ante el aviso recibido, la familia pasó la noche de ayer recogiendo sus pertenencias más valiosas de la planta baja y trasladándolas al piso superior, intentando minimizar posibles daños. “Ya sabemos lo que puede pasar y preferimos adelantarnos”, señala.
Consecuencias económicas
Las consecuencias económicas de estos episodios, sin embargo, siguen pesando sobre los afectados. Susana asegura que, aunque existen subvenciones públicas tras las inundaciones, las cuantías resultan insuficientes para recuperar lo perdido. Como ejemplo, indica que su suegra recibió 3.000 euros tras la riada sufrida hace tres años, una cantidad que -según afirma- no permitió reponer todos los enseres dañados ni acometer las reparaciones necesarias.
Las familias de la zona viven con preocupación cada nuevo aviso meteorológico, temiendo que se repitan los daños materiales de la última vez.
