La Diputación de Badajoz tiene disponibles siete exposiciones itinerantes sobre Memoria Histórica

La Diputación de Badajoz ha publicado un catálogo con exposiciones gratuitas y disponibles sobre Memoria Histórica y Democrática pertenecientes a distintas entidades y asociaciones extremeñas y a disposición de aquellas organizaciones, públicas o privadas interesadas en su difusión.

Hasta siete exposiciones itinerantes se recogen en este catálogo que acaba de editar el Servicio de Memoria Histórica y Democrática, que ofrece ‘Lugares y episodios de historia y memoria’ y ‘Los fusilamientos de la plaza de toros de Badajoz’, que ya han pasado por varios municipios y ciudades «con una gran acogida».

Por otro lado, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica José González Barrero, de Zafra, pone a disposición ‘La columna de los ocho mil’, que ya ha recorrido decenas de localidades extremeñas y de otras comunidades como Madrid, Cataluña y el País Vasco, donde se encuentra en la actualidad.

Otras de las exposiciones disponibles son ‘Tras las huellas de la memoria’, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura y ‘Represión franquista y Memoria Democrática en Extremadura’, del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura -Premhex.

Por último, la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura invita a acoger las exposiciones ‘Miguel Hernández, para la libertad’ y ‘Lorca mujer. El universo femenino de Federico’.

¿Cómo se solicitan?

En cada una de las páginas de catálogo se informa del nombre, contenido, soportes, espacios necesarios y datos de contacto para solicitar las exposiciones y las condiciones de cesión. Disponible en formato digital en la web de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Badajoz, se irá ampliado en los próximos meses con la incorporación de nuevas exposiciones.