En Directo
Comba 2026
EN DIRECTO | Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz: segunda jornada de preliminares
Sigue en directo el minuto a minuto de todo lo que ocurra en el teatro López de Ayala
La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.
Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.
21 agrupaciones competirán sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final.
Las tres primeras noches de preliminares actuarán 5 murgas, mientras que el viernes, la cuarta y última noche de la primera fase, actuarán 6 grupos. De todos ellos, solo 12 conseguirán su ansiado pase a la segunda ronda.
El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.
Este es el orden de actuación en la fase de preliminares:
Martes 3:
- Sa Tersiao
- Se mace tarde
- Al Maridi
- Gitano y de Badajó
- Los Mirinda
Miércoles 4:
- Los Lingartos
- Los Rayanos
- Valentín, entrenador infantil
- Los Cacos
- Los Chungos
Jueves 5:
- Murguer Queen
- Yo no salgo
- Water Closet
- Los Minifolk
- Marwan
Viernes 6:
- De Turuta Madre
- La Castafiore
- Los Camballotas
- Los Deskaraos
- Los Escusaos
- Las Chimixurris
El Carnaval de Badajoz es gracias a carnavaleros con nombres y apellidos
El Carnaval de Badajoz es posible gracias al trabajo de miles de comparseros y murgueros que sacrifican su tiempo libre para poder ensayar sus actuaciones.
Uno de los ejemplos es el de José Domingo Bueno, murguero de Marwan y reportero en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles. Para poder ensayar una noche tiene que recorrer más de 500 kilómetros. Lee aquí su entrevista.
Todo listo
Todo está preparado en el López de Ayala para una nueva noche de murgas. El público comienza a ocupar sus asientos en el patio de butacas y el anfiteatro.
La primera noche de murgas fue una jornada de emoción y nervios. El inicio del Comba 2026 se dedicó a Toni Martín, la eterna regidora, que falleció en mayo del pasado año. Esta profesional fue durante más de dos décadas la responsable de coordinar el trabajo entre murgas y escenario.
Segunda preliminar del Comba 2026
Esta noche cinco murgas vuelven a presentar su repertorio para este Comba 2026. Estas son:
- Los Lingartos
- Los Rayanos
- Valentín, entrenador infantil
- Los Cacos
- Los Chungos
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Bruno, vendedor de la ONCE en Badajoz: 'Aún no me lo creo, estoy en una nube' tras repartir 1,5 millones con el Sueldazo
- La buena noticia de la semana en Badajoz
- Finalizan las obras en la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz
- El temporal obliga a los Bomberos de Badajoz a realizar 22 intervenciones: la mayoría por la caída de árboles
- Las Chimixurris, historia viva del Carnaval de Badajoz, cumple 20 años: 'Seguimos teniendo muchas cosas que decir
- Desalojan por segunda vez a los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa por el riesgo de inundación