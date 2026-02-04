Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO | Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz: segunda jornada de preliminares

Sigue en directo el minuto a minuto de todo lo que ocurra en el teatro López de Ayala

Retransmisión de la 2º noche de la fase preliminar del COMBA 2026 / La Crónica

Jonás Herrera

Jonás Herrera

Badajoz

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.

Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.

21 agrupaciones competirán sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final.

Las tres primeras noches de preliminares actuarán 5 murgas, mientras que el viernes, la cuarta y última noche de la primera fase, actuarán 6 grupos. De todos ellos, solo 12 conseguirán su ansiado pase a la segunda ronda.

El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.

Este es el orden de actuación en la fase de preliminares:

Martes 3:

  • Sa Tersiao
  • Se mace tarde
  • Al Maridi
  • Gitano y de Badajó
  • Los Mirinda

Miércoles 4:

  • Los Lingartos
  • Los Rayanos
  • Valentín, entrenador infantil
  • Los Cacos
  • Los Chungos

Jueves 5:

  • Murguer Queen
  • Yo no salgo
  • Water Closet
  • Los Minifolk
  • Marwan

Viernes 6:

  • De Turuta Madre
  • La Castafiore
  • Los Camballotas
  • Los Deskaraos
  • Los Escusaos
  • Las Chimixurris
