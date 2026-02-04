Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ENCUESTA | ¿Cuál es tu murga favorita del Comba 2026?

La Crónica quiere conocer la opinión de sus lectores, vota a tu grupo preferido

¿Cuál es tu murga favorita del Comba 2026?

¿Cuál es tu murga favorita del Comba 2026? / Andrés Rodríguez

La Crónica de Badajoz quiere conocer la opinión de los lectores y aficionados al Carnaval de Badajoz. Por ello, lanzamos la encuesta en la que poder seleccionar tu murga favorita.

¿Cuál ha sido de las cinco murgas participantes en la primera preliminar del Comba 2026 que más te ha gustado? Cada noche, al finalizar la sesión, se actualizará la encuesta para que todos aquellos que quieran votar lo puedan hacer.

