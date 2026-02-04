ENCUESTA | ¿Cuál es tu murga favorita del Comba 2026?

La Crónica de Badajoz quiere conocer la opinión de los lectores y aficionados al Carnaval de Badajoz. Por ello, lanzamos la encuesta en la que poder seleccionar tu murga favorita.

¿Cuál ha sido de las cinco murgas participantes en la primera preliminar del Comba 2026 que más te ha gustado? Cada noche, al finalizar la sesión, se actualizará la encuesta para que todos aquellos que quieran votar lo puedan hacer.