La exposición del III Premio Internacional de Pintura 'Francisco Pedraja' se abre al público este miércoles

Fundación CB, en colaboración con la Real Sociedad Económica Extremeña de amigos del País, muestra desde hoy en Badajoz la exposición del III Premio Internacional de Pintura ‘Francisco Pedraja’.

La colección permitirá a los pacenses contemplar 36 obras seleccionadas, con el fin de dar a conocer el nivel artístico internacional. La inauguración tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede de Fundación CB (calle Montesinos 22).

7.000 euros en premios

El jurado ha premiado tres obras entre los finalistas, el primer galardón dotado con 4.000 euros, ha recaído en el autor Khong Chung con su obra ‘Donde Habitas’. El segundo premio dotado con 2.000 euros, lo ha recibido Manuel Biches y el tercero valorado en 1.000 euros ha recaído en la autora María Luisa Beneytez Maesa.

La exposición permanecerá abierta desde este miércoles, 4 de febrero, hasta el día 26, con entrada libre.

El horario para visitarla es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.30 a 21.30 horas por las tardes.

Cabe destacar que Francisco Pedraja es un destacado pintor, considerado el introductor de la pintura moderna en Extremadura gracias a su estilo expresionista y sus paisajes , que sirvió de referencia a generaciones de pintores extremeños.

El Premio Internacional de Pintura que lleva su nombre perpetúa su legado como una de las figuras más representativas del arte Extremeño del Siglo XX.