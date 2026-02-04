El flamenco de Porrina y el árabe de Al Maridi encandilan al público del Comba 2026

El Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026 ya ha echado a andar. El Teatro López de Ayala levantó el telón en una noche cargada de emoción, reivindicación y humor, ingredientes indispensables del Carnaval pacense, con una sesión inaugural que estuvo marcada por el recuerdo a la histórica regidora del certamen, Toni Martín, y por el buen nivel mostrado por las agrupaciones que protagonizaron la primera jornada de preliminares.

Pasadas las 21.00 horas, con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, arrancaba oficialmente el concurso. Antes de sonar la primera nota, el escenario quedó en silencio para rendir homenaje a Toni Martín. Una silla vacía con un ramo de flores y la voz de José Luis Lorido sirvieron para recordar a quien durante dos décadas fue el alma organizativa del certamen. Un momento solemne que puso un "nudo en la garganta" a los aficionados que llenaban el patio de butacas.

Sa Tersiao abre el Comba con experiencia y crítica social

La murga de Talavera la Real, Sa Tersiao, fue la encargada de romper el hielo en esta edición con un tipo que representaba a un grupo de mujeres mayores tomando el fresco en la calle. Una puesta en escena cercana y reconocible que conectó rápidamente con el público.

El grupo de mujeres mayores tomando el fresco de Sa Tersiao ha roto el hielo en el Comba 2026. / Andrés Rodríguez

El grupo demostró una mejoría en cuanto a la interpretación vocal, evidenciando el crecimiento musical experimentado en los últimos años e incorporando coros que enriquecieron el repertorio. El primer pasodoble abordó la "servidumbre" que, según la murga, sufre Extremadura respecto al Estado, mientras que el segundo se centró en las víctimas del franquismo que aún permanecen en fosas sin identificar, generando uno de los momentos más intensos de su actuación.

El humor llegó con los cuplés, dedicados al regreso de Jarana al Carnaval y a una sátira política en la que ironizaron sobre seguidores de Vox. En el popurrí, la agrupación explotó con acierto los clichés de la tercera edad, destacando la cuarteta dedicada a la nuera, una de las más celebradas. Cerraron con una despedida cargada de sentimiento, reivindicando la resiliencia del grupo y la amistad entre sus integrantes.

Se Mace Tarde reafirma su personalidad en su segundo año

La segunda actuación corrió a cargo de Se Mace Tarde, que regresó al López de Ayala caracterizada como alquimistas del Carnaval. La murga consolidó su estilo personal con una interpretación vocal muy afinada y un repertorio con fuerte carga crítica.

En su primer pasodoble recordaron el sueño cumplido con su debut en 2025 y reclamaron respeto hacia los grupos noveles. El momento más emotivo llegó con el segundo pasodoble, dedicado al acoso escolar a través de la historia de "María, la rara de clase", una letra directa y conmovedora.

Se Mace Tarde en la primera preliminar del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

La agrupación mantuvo su línea reivindicativa en los cuplés y el popurrí, donde criticaron la gestión del Carnaval, la organización de entradas o la escasa programación en determinadas jornadas festivas. También arrancaron una gran ovación con la aparición del influencer del bazar Las 3 Banderas. La despedida fue una declaración de amor a la ciudad y a su fiesta: "Badajoz me envenenaste, con tu Carnaval".

Al Maridi confirma su candidatura con una propuesta potente

Una de las actuaciones más esperadas de la noche fue la de Al Maridi, que volvió a demostrar por qué suele figurar en todas las quinielas. La murga se presentó como una cuadrilla de obreros de la "España Aftasí" encargada de construir una Alcazaba "lista para aparcar", combinando historia, humor y una escenografía muy trabajada.

Al Maridi llega este Comba 2026 como la cuadrilla que construyó la Alcazaba de Badajoz. / Andrés Rodríguez

El punteo de Pumba volvió a ser uno de los momentos más esperados, esta vez con sonoridades árabes. El primer pasodoble recreó el día de estreno del concurso marcado por la ausencia de Toni Martín, mientras que el segundo denunciaron la convocatoria de elecciones en Extremadura, así como la falta de promesas materializadas y la falta de oportunidades que provoca la salida de jóvenes extremeños.

Los cuplés mantuvieron el ritmo frenético característico del grupo, con referencias a la Noche de los deseos en la que muchas de las peticiones se cumplen. Cantaron que Melania Trump pidió un hombre más maduro y se le cumplió. También cantaron a la moda del K-Pop y un aficionado un tanto mayor.

El popurrí destacó por su creatividad y una de las cuartetas más aplaudidas fue en la que relataba los 19 años necesarios para construir la muralla pacense. Cerraron con un mensaje contundente: "Tú y yo somos la muralla para defender por siempre el Carnaval".

Gitano y de Badajó da un zapatazo flamenco

Tras el descanso, A Contragolpe regresó al concurso bajo el nombre Gitano y de Badajó, encarnando la figura del mítico cantaor pacense Porrina de Badajoz. Su vuelta al Comba fue todo un zapatazo flamenco. Muchos de los presentes se sorprendieron al disfrutar de una actuación muy completa y redonda. La caracterización y el homenaje artístico marcaron su actuación que conectó con el público desde el primer momento.

El primer pasodoble abordó los prejuicios sobre la etnia gitana, respondiendo con ejemplos de corrupción política de los "verdaderos ladrones", los políticos. Mientras que el segundo, dedicado a la cuidadora Belén Cortés, asesinada en un piso tutelado, provocó una de las mayores ovaciones de la noche por su dureza y reivindicación de mejores protocolos.

A Contragolpe en su actuación de preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Los cuplés tiraron de humor local con críticas al carril bici o al teletrabajo en la administración. El popurrí brilló con la participación del bailaor Jesús Ortega y con cuartetas que abordaron temas como el estado del Guadiana o la realidad social del consumo de drogas y la situación del CD Badajoz. La despedida, con homenaje a Paco Zambrano, cerró una actuación muy completa.

Los Mirinda cierran la jornada con energía y homenaje

La primera preliminar concluyó con Los Mirinda, otra de las murgas consolidadas del certamen. Caracterizados como electricistas, hilaron su repertorio alrededor del apagón eléctrico de la pasada primavera. La presentación, muy dinámica, dio paso a un primer pasodoble de amor a Badajoz con crítica política incluida, y a un segundo pasodoble que volvió a rendir homenaje a Toni Martín, reconociendo su legado en el concurso.

Los Mirinda en la primera preliminar del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Los cuplés ironizaron sobre los kits de supervivencia ante apagones y sobre figuras políticas locales, mientras que el popurrí destacó por su humor absurdo, sus coreografías y la sátira sobre el enchufismo o la caída de las luces navideñas. La despedida fue una alegoría a la luz como símbolo del Carnaval y de la libertad que representa la fiesta.

Segunda preliminar

El Comba 2026 continuará este miércoles 4 de febrero a partir de las 21.00 horas con la participación de Los Lingartos, Los Rayanos, Valentín entrenador infantil, Los Cacos (Calamonte) y Los Chungos, en una segunda sesión de preliminares que promete mantener el alto nivel mostrado en el estreno del concurso.