Carnaval de Badajoz 2026
El Jurado La Crónica comienza su evaluación en el Comba 2026 y este es el veredicto de la primera preliminar
Así queda la clasificación para este jurado particular
El Jurado La Crónica comienza su labor particular en el Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026. Estos cinco aficionados, murgueros y ex miembros del jurado oficial del concurso emiten cada noche la puntuación sobre las actuaciones de los grupos participantes.
Cada uno de los miembros tienen posibilidad de votar del 0 al 80 a cada murga lo que supone que por cada pase pueden optar a un total de 400 puntos.
Tras recibir todas las puntuaciones de la primera preliminar por parte del Jurado La Crónica así queda el ranking:
- Al Maridi - 322
- Los Mirinda - 284
- Gitano y de Badajó (A Contragolpe) - 274
- Sa Tersiao - 189
- Se Mace Tarde - 179
