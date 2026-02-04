Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sexo con menoresSinhogarismoModa sostenibleCarnaval de Badajoz
instagram

Carnaval de Badajoz 2026

El Jurado La Crónica comienza su evaluación en el Comba 2026 y este es el veredicto de la primera preliminar

Así queda la clasificación para este jurado particular

Al Maridi llega este Comba 2026 como la cuadrilla que construyó la Alcazaba de Badajoz.

Al Maridi llega este Comba 2026 como la cuadrilla que construyó la Alcazaba de Badajoz. / Andrés Rodríguez

Jonás Herrera

Jonás Herrera

Badajoz

El Jurado La Crónica comienza su labor particular en el Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026. Estos cinco aficionados, murgueros y ex miembros del jurado oficial del concurso emiten cada noche la puntuación sobre las actuaciones de los grupos participantes.

Cada uno de los miembros tienen posibilidad de votar del 0 al 80 a cada murga lo que supone que por cada pase pueden optar a un total de 400 puntos.

Tras recibir todas las puntuaciones de la primera preliminar por parte del Jurado La Crónica así queda el ranking:

Noticias relacionadas y más

  1. Al Maridi - 322
  2. Los Mirinda - 284
  3. Gitano y de Badajó (A Contragolpe) - 274
  4. Sa Tersiao - 189
  5. Se Mace Tarde - 179
Clasificación según el Jurado La Crónica tras la primera preliminar del Comba 2026.

Clasificación según el Jurado La Crónica tras la primera preliminar del Comba 2026. / La Crónica

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents