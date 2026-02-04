Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vídeo | Así ha sido la primera jornada de la fase preliminar del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026

Alejandro Mateos

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El flamenco de Porrina y el árabe de Al Maridi encandilan al público del Comba 2026

El recuerdo a la "eterna regidora", a Toni Martín, fue una de las claves de la primera jornada de preliminares

La Audiencia de Badajoz avala la condena al alcalde de Villar del Rey por difamación, pero rebaja la indemnización

Estima parcialmente el recurso de Moisés García Vadillo, que tendrá que indemnizar al abogado Fernando Cumbres por intromisión al honor con 2.000 euros en lugar de 6.000

El nuevo hospital de Quirón en Badajoz encara su último año de obras

Su construcción se está desarrollando sobre los plazos previstos y se mantiene el otoño de este año como fecha para que concluya el edificio y comience a equiparse para comenzar a funcionar en 2027

La exposición del III Premio Internacional de Pintura 'Francisco Pedraja' se abre al público este miércoles

El jurado del certamen ha concedido el primer premio, dotado con 4.000 euros, a Khong Chung por su obra ‘Donde Habitas’, entre otros galardones

El juicio contra 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo en Badajoz se aplaza a la espera de un posible acuerdo

La fiscalía solicita para ellos penas de entre 2 y 12 años de cárcel y multas millonarias

