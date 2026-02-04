Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El recuerdo a la "eterna regidora", a Toni Martín, fue una de las claves de la primera jornada de preliminares

Estima parcialmente el recurso de Moisés García Vadillo, que tendrá que indemnizar al abogado Fernando Cumbres por intromisión al honor con 2.000 euros en lugar de 6.000

Su construcción se está desarrollando sobre los plazos previstos y se mantiene el otoño de este año como fecha para que concluya el edificio y comience a equiparse para comenzar a funcionar en 2027

El jurado del certamen ha concedido el primer premio, dotado con 4.000 euros, a Khong Chung por su obra ‘Donde Habitas’, entre otros galardones

Noticias relacionadas

La fiscalía solicita para ellos penas de entre 2 y 12 años de cárcel y multas millonarias