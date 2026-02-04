Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de febrero

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El flamenco de Porrina y el árabe de Al Maridi encandilan al público del Comba 2026
El recuerdo a la "eterna regidora", a Toni Martín, fue una de las claves de la primera jornada de preliminares
La Audiencia de Badajoz avala la condena al alcalde de Villar del Rey por difamación, pero rebaja la indemnización
Estima parcialmente el recurso de Moisés García Vadillo, que tendrá que indemnizar al abogado Fernando Cumbres por intromisión al honor con 2.000 euros en lugar de 6.000
El nuevo hospital de Quirón en Badajoz encara su último año de obras
Su construcción se está desarrollando sobre los plazos previstos y se mantiene el otoño de este año como fecha para que concluya el edificio y comience a equiparse para comenzar a funcionar en 2027
La exposición del III Premio Internacional de Pintura 'Francisco Pedraja' se abre al público este miércoles
El jurado del certamen ha concedido el primer premio, dotado con 4.000 euros, a Khong Chung por su obra ‘Donde Habitas’, entre otros galardones
El juicio contra 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo en Badajoz se aplaza a la espera de un posible acuerdo
La fiscalía solicita para ellos penas de entre 2 y 12 años de cárcel y multas millonarias
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Bruno, vendedor de la ONCE en Badajoz: 'Aún no me lo creo, estoy en una nube' tras repartir 1,5 millones con el Sueldazo
- La buena noticia de la semana en Badajoz
- Finalizan las obras en la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz
- El temporal obliga a los Bomberos de Badajoz a realizar 22 intervenciones: la mayoría por la caída de árboles
- Las Chimixurris, historia viva del Carnaval de Badajoz, cumple 20 años: 'Seguimos teniendo muchas cosas que decir
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes