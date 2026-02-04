CARNAVAL 2026
Pedro el de la Buhardilla, pregonero de la Exaltación del Carnaval de Badajoz
El pregón se celebrará el jueves 19 de febrero a las 21.00 horas desde el escenario del Teatro López de Ayala
El Carnaval de Badajoz ya tiene nombre propio para uno de sus actos más simbólicos de la segunda semana del evento. Pedro Noriega, conocido popularmente como Pedro el de la Buhardilla, será el pregonero de la Exaltación del Carnaval 2026, en lo que supondrá el cuarto pregón de la historia de este acto.
En la figura de Pedro Noriega, se reconoce el papel fundamental de todas aquellas personas que, sin formar parte directa de agrupaciones carnavaleras, han contribuido de manera decisiva al crecimiento y consolidación de la fiesta.
La Buhardilla
Pedro Noriega es el alma de La Buhardilla, uno de los locales más estrechamente vinculados al Carnaval de Badajoz. Durante casi 40 años, La Buhardilla ha sido refugio, punto de encuentro y auténtica sede social del carnaval para murgueros, comparseros y aficionados, convirtiéndose en un espacio imprescindible de convivencia.
El local ha sido reconocido en varias ocasiones con premios a la mejor decoración de carnaval, y la figura de Pedro ha trascendido el ámbito hostelero para formar parte del propio repertorio de Carnaval. Él y su local han sido protagonistas en letras de agrupaciones, apareciendo en pasodobles, cuplés, estribillos e incluso formando parte de escenografías.
Según el ayuntamiento, este pregón de la Exaltación 2026 será "un homenaje colectivo a quienes sostienen el carnaval día a día desde la trastienda, desde la barra y desde el compromiso constante con la fiesta", encarnados en la figura de Pedro ‘el de la Buhardilla’.
La Buhardilla fue durante años "un refugio" para miles de personas, pero la tradición de ir después de actuar resiste. Por el local han pasado nombres que ya son historia del concurso: Ad Libitum, Los Agüitas, El nombre da igual, Jarana… y decenas de murgas que hicieron del local su segunda casa. Hoy siguen yendo muchas de las actuales.
