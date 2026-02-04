La presa de Alqueva, la mayor de Europa, empieza a desembalsar tras el episodio de lluvias

La presa de Alqueva, ubicada entre Portugal y la provincia de Badajoz, ha iniciado en los últimos días un desembalse controlado tras el episodio de lluvias abundantes y continuadas registrado recientemente.

La maniobra está siendo gestionada por EDIA, la empresa pública responsable del sistema Alqueva–Pedrógão, que explicó en un comunicado que la medida responde a la "persistencia de afluencias elevadas" en el sistema y que el seguimiento se está realizando de forma permanente en coordinación con las entidades competentes.

La compañía insiste en que se trata de un desembalse "controlado", con maniobras orientadas a mantener la explotación dentro de los parámetros de seguridad, y advierte de que la evolución es dinámica y puede variar según entren nuevas escorrentías o remitan las precipitaciones.

La cuarta ocasión

Es la cuarta ocasión en la que este embalse, que cuenta con una capacidad superior a 4.100 hectómetros cúbicos, libera agua desde su puesta en funcionamiento. Las descargas están provocando un aumento del caudal del río Guadiana, por ello, desde EDIA solicitan la colaboración de las autoridades locales, agentes de protección civil y la población para garantizar la salvaguarda de las personas y los bienes, recomendando especial atención a las zonas ribereñas y potencialmente inundables, así como la adopción de conductas preventivas.

Alqueva, considerada la presa de mayor capacidad de Europa occidental, ya estuvo cerca de alcanzar esta situación el año pasado. El último desembalse de estas características se produjo en 2013, también tras un periodo prolongado de lluvias intensas.