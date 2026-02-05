Abre la exposición con las obras finalistas del Premio Francisco Pedraja

Fundación CB y la Real Sociedad Económica de Amigos del País acaban de inaugurar la exposición con las obras finalistas del III Premio de Pintura Internacional `Francisco Pedraja´. La inauguración coincidió con la entrega de premios de esta edición.

El jurado ha premiado tres obras entre todas las que se han presentado. El primer galardonado ha sido Kihong Chung, con su obra `Donde habitas´. El segundo premio lo ha recibido Manuel Biches, por `Sin titulo. De la serie Topografía emocional´ y el tercero ha recaído en María Luisa Beneytez Maesa, con su obra, Hope there´s someone.

El prestigioso artista internacional, Kihong Chung, comentó al recoger su galardón lo "orgulloso" que se siente de haber creado su obra,´Donde habitas´, una representación de un recuerdo guardado en su mente, de su tierra natal. Lo que quiere transmitir es la sensación de sentimieto difuminado, de limpieza, de misterio según contó.

En el momento en el que él se enteró de la existencia de este certamen, el autor, residente en Cartagena (Murcia), tuvo claro que presentaría esta obra en un certamen tan importante como es el premio de pintura `Francisco Pedraja´

El pintor no se esperaba haber ganado el primer galardón y agradeció a la Fundación CB por el "reconocimiento y cariño". Este premio "le da fuerzas para crecer como artista y crear futuras obras".

Manuel Biches, por su parte, comentó que lo importante no es el premio en sí, más bien el camino que ha recorrido para poder presentarlo y las técnicas que ha utilizado.

María Luisa Beneytez Maesa no pudo asistir a la recogida de premios.

Muchas más obras se pueden encontrar en la Fundación CB (calle Montesinos 22) hasta el 26 de febrero. El horario de este espacio es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.30 a 21.30 horas por las tardes.