El alcalde de Badajoz avisa de que el pico más alto del nivel del Zapatón y el Gévora se alcanzará a mediodía de este jueves

El temporal sigue manteniendo en alerta a los vecinos de las casas aisladas de Valdebótoa y de Gévora, pedanías de Badajoz, y otras urbanizaciones en las cercanías de los arroyos Rivillas y Calamón. El alcalde, Ignacio Gragera, confirma en estos momentos que la pasada noche ha sido "complicada".

Según ha recordado, desde la tarde del miércoles se ha procedido a avisar a la población para que abandonase voluntariamente sus viviendas ante la previsión de que tuvieran que hacerlo de manera obligatoria a lo largo del día de hoy. "Hay mucha agua acumulada, los niveles nos preocupaban a primera hora de la noche y de madrugada, sobre todo en el entorno del Rivillas y del Calamón, ahora parece que está más controlada, nos preocupa Gévora y el río Zapatón en la confluencia con el Guadiana, con las casas asiladas de Valdebótoa y de Gévora", ha detallado Gragera.

El alcalde ha explicado que se ha solicitado autorización para el desalojo obligatorio de los vecinos que no han querido salir de manera voluntaria de sus casas, porque hay un riesgo evidente para las personas, "el agua estaba prácticamente a los pies de sus viviendas". Gragera ha avisado de que está previsto que el pico máximo se alcance sobre las doce del mediodía. Ante esta situación "hemos decidido hacer ese desalojo obligatorio".

En Badajoz, se han cortado los accesos a los paseos de la margen izquierda del Guadiana. El alcalde avista de que el río está creciendo y aconseja no transitar por su ribera. Alerta especialmente de la situación del Canal de los Ayala.

Recursos de emergencia para los realojos

El alcalde agradece la colaboración de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y los bomberos, que están desde primera hora del día "al pie del cañón y pendientes de todas las incidencias que van sucediendo en la ciudad".

Cruz Roja traslada a los usuarios del Arca de Noé. La imagen es de hace unos momentos. / S. GARCÍA

A partir de ahora se activa un recurso de emergencia como ya se hizo la semana pasada y con la borrasca Efraín. De este modo, como el Arbergue del Reyellín acogerá a personas que soliciten realojo. Ya está previsto el traslado a estas instalaciones de los usuarios del Arca de Noé, que funciona en las casas aisladas de Gévora.

Gragera ha aprovechado para hacer un llamamiento "a la calma y a la tranquilidad", a la observación de los cauces, no transitar por las cercanías, evitar zonas arboladas, porque con el viento y el suelo tan húmedo "hay cierto riesgo", así como aconseja evitar desplazamientos innecesarios. "No se espera que haya ningún tipo de corte de vía, ni un aislamiento de la zona en general y, por tanto, se va a mantener abierto el acceso a Badajoz por la carretera de Cáceres, en principio y con todas las salvaguardas, porque no se sabe cómo va a evolucionar.

En caso de que se produjera alguna situación, también han habilitado un recurso de emergencia en Gévora, pero entiende que no será necesario. Gragera espera que el desalojo se produzca de la manera más tranquila posible "y todo esto pase rápido y podamos recuperar la normalidad".